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金酒公司新春關懷弱勢 愛心寒冬送暖送好「釋」
春節將屆，金酒公司為關懷金門地區弱勢團體，今日由董事長黃怡凱率隊走訪金門縣大同之家等弱勢單位，致贈慰問金，也購買608箱台東釋迦贈送弱勢團體。
金酒公司董事長黃怡凱今天偕同經理劉麗如到大同之家、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會金門分事務所、華山社會福利慈善事業基金會、社團法人金門縣身心障礙者家長協會、社團法人金門縣康復之友協會、財團法人瑪利亞社會福利基金會、社團法人金門縣身心障礙福利協進會、福田家園、松柏園等地致贈慰問金，表達金酒對弱勢團體的關懷之意。
金酒的關懷首站到大同之家，受到大同之家主任翁秝蓁與同仁的熱情歡迎，黃怡凱表示，這次全縣共送出608盒的鳳梨釋迦，其中大同之家就送了180盒，平均每個長輩可以分到一顆，希望讓長輩吃在嘴裡，甜在心裡。
黃怡凱也說，金酒公司每年均對地區弱勢團體致贈慰問金，希望能藉此關懷之舉，拋磚引玉，最後希望社會各界能共襄盛舉，幫助關懷更多弱勢者。
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