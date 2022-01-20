春節前縣府關懷轄內弱勢 送暖方式研議改變

春節將屆，為表達對弱勢族群家庭關懷心意，金門縣政府從今日起展開慰問活動，計有165戶，縣長楊鎮浯關懷弱勢家庭的生活需求，也叮囑長輩天氣寒冷，要多增添保暖衣物。

今天下午楊鎮浯率領社會處長董燊、社福科長王茲繐等人，前抵五鄉鎮慰問，首先抵達烈嶼鄉在鄉長洪若珊、秘書蔡弼光陪同下，探慰弱勢家庭、 和鄉親話家常、寒暄，傾聽民眾心聲；接著又陸續前往金城鎮、金寧鄉、金湖鎮、金沙鎮等，並仔細聆聽了解各家庭生活需求，關心長者日常起居。

有一位長期居住在向日葵之家的許姓民眾就說，以往縣府的慰問都送慰問金，但近年來改送水果，但很多院友都反映不愛吃水果，或是身體狀況不見得適合吃水果，以致出現水果乏人問津，或是還要專程扛回家給家人，實在很不便民，希望可以改回送現金，比較實用。

楊鎮浯表示，會再跟相關單位研議，看是否更改慰問的方式。

隨後楊鎮浯等一行人走訪福田家園、松柏園老人長期照顧中心等單位，探視機構內鄉親，也向所有照顧者及工作人員致意，感謝平日無私奉獻，當場致贈團體加菜金、慰問金，提前祝福大家春節快樂。

楊鎮浯表示，縣府非常重視弱勢鄉親服務工作，盼透過社會資源，來協助這些弱勢的家庭，並提供最根本及實質協助，以紓解困境，目前金門有許多特有補助項目，例如弱勢族群交通費補貼，針對低收入戶、身心障礙者提供機票、船票補助，協助促進社會參與，減輕低收入戶及身心障礙者對外交通經濟負擔，凡符合資格者，請檢附相關文件向戶籍所在地鄉鎮公所提出申請，109年截至110年12月止共計4723人受惠，補助金額12429198元整，此項福利屬金門特有服務補助，廣受鄉親好評。