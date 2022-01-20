最新影片Where Plus舞出屏東8景 盼撫慰人心

屏東縣政府最近推出宣傳影片Where Plus，用動感音樂當背景，在舞者的串連下，把屏東最美的8景活潑呈現，期待在後疫情時代成為最撫慰人心的作品。

縣長潘孟安在臉書（Facebook）表示，2022最美宣傳片，Where Plus舞遍全屏東，不能出國就看這部，「你以為屏東只有這樣嗎？每一次都要讓你更驚豔！」

屏東縣政府發布新聞稿表示，去年屏東縣政府形象影片Where？不但得到美國高峰創意大獎銀獎肯定，更在全國各社群瘋狂轉載，驚豔「這裡是屏東嗎？」甚至掀起一陣旅遊跟風，縣府於是延續熱潮，推出相同風格的Where Plus。

縣府表示，Where Plus用動感音樂當背景，在舞者的串連下，把屏東最美的8景，包括縣民公園、看海美術館、縣立總圖、勝利星村、山川琉璃吊橋、墾丁森林國家公園、小琉球花瓶岩及卡悠峯瀑布活潑呈現，期待在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代成為最撫慰人心的作品。

縣府指出，2020年初國外疫情正開始蔓延，縣府推出Where？宣傳影片，推薦影片中異國場景，藉以安慰當年無法出國的民眾，在網路持續發酵之下，形成遊屏東打卡風潮。

縣府表示，時隔2年，因應疫情改變生活型態，這次拍攝場景朝戶外空曠處方向挑選，希望帶給大家開闊明亮、擁有豐富大自然美景的屏東，透過影片推薦新景點，讓喜愛大自然的民眾有機會到屏東走走。

縣府指出，影片中不只8美景點，還有雙流國家森林遊樂區、大鵬灣濱灣之心、白榕園、紫心樓、荷里鶴、鹿境等，每個都是網美文青打卡的熱點。