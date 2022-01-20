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迪士尼彩繪稻田現身 潘孟安：屏東熱博種出來了

中央社 / 屏東縣20日電

屏東熱帶農業博覽會將於22日開園，將一路開園到2月28日，最受矚目的彩繪稻田今天曝光，縣長潘孟安表示，「全世界首次曝光！『迪士尼巨型彩繪稻田』在屏東熱博種出來了」。

潘孟安今天在臉書（Facebook）貼文指出，屏東農民太厲害，迪士尼「奇妙仙子」、皮克斯「三眼怪」、漫威「格魯特」、星際大戰「古古」到國家地理的「草鴞」，栩栩如生壯麗呈現在屏東。

他說，「全世界首次曝光！『迪士尼巨型彩繪稻田』在屏東熱博種出來了」，打造最歡樂的農業博覽會，屏東熱博22日即將開幕，除了除夕（31日）休園外，一路開園到2月28日，陪大家過好年。

屏東縣政府農業處新聞稿表示，屏東熱帶農業博覽會成為每年春節期間旅遊一大盛事，將推出9大農業主題，包含屏東道之驛「農業物產館」啟動試營運、花藝區展示玫瑰及蘭花，在地文化專區包含農村再生區、客家產業館及原鄉咖啡展出。

另外，農業亮點區設田邊市集、智慧農業及農科專區；還有奇形怪狀的瓜果長廊、綠藝盆景區、農漁畜及動保區等特色區域。

屏東縣政府指出，屏東熱博期間將舉辦「迪士尼經典動畫及電影戶外播映會」，並有屏東縣交響樂團、南榮國中及屏大附小等演出「迪士尼主題交響音樂會」，還有街舞比賽、小小買菜員等趣味活動。

此外，「迪士尼綠活童樂會」將於22日至23日、29日至30日下午在主舞台歡樂登場，遊客當天入場身著迪士尼角色相關服飾與配件，即可獲得1個迪士尼授權束口後背包作為紀念。

縣政府表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，屏東熱博入園區採實聯制、全程佩戴口罩、測量體溫，園內設有飲食專區不可邊走邊吃。

屏東縣政府 迪士尼 潘孟安

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