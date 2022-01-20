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高雄好ㄧㄤˋ的！ 高雄運動品牌賽事大賞今天啟動

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市運發局宣布，「高雄運動品牌賽事大賞」今天啟動。記者王昭月／攝影
高雄市運發局宣布，「高雄運動品牌賽事大賞」今天啟動。記者王昭月／攝影

「高雄運動品牌賽事大賞」今天宣布啟動，虎年將以競技、水域、幼童親子等系列運動作為年度推廣主軸，高市運動發展局長侯局堯期許大家寺續續運動，打敗疫情，一起young（年輕）起來。更預告備受矚目的富邦馬拉松大賽將改至今年10月盛大登場。

運動發展局長侯尊堯偕高雄市體育總會、高雄市體育總會排球、田徑、羽球、龍舟、足球、拔河、滑板等單項委員會等代表今天共同宣告「高雄運動品牌賽事大賞」起跑，明天起將由歷時逾65年的「和家盃 」排球賽打頭陣。

侯尊堯說，有39年歷史的「高雄市體育季系列活動」，3年前轉型為高雄運動品牌賽事大賞，活動更加聚焦，也具口碑，去年受疫情影響，部分賽事取消，今年在議會支持下，將陸續推出「和家盃」排球賽、港都盃全國田徑賽等賽事，屆時盼各地民眾到高雄替選手加油。

2022年高雄運動品牌賽事大賞分3大主軸，第一類「高雄好ㄧㄤˋ的」系列運動，為具高度觀賞性的標竿競技運動，其中「港都盃全國田徑錦標賽」將邁入第48屆，是全中運、全大運重要的前哨戰。

「高雄富邦馬拉松」預計在10月29至30日舉辦，今年路線將山海河港一次囊括，完整展現高雄在地熱門景點；「港都盃全國羽球錦標賽」則安排業餘、職業選手齊聚，是羽球界大盛事。

第二大主題為「好漾系列運動」，標榜水域運動城市特色，其中「高雄愛河端午龍舟嘉年華」是全台唯一同時擁有日間與夜間、傳統與競技的龍舟賽事，「高雄SUP立式划槳邀請賽」則是結合衝浪與傳統手划槳板新興水域活動；在蓮池潭登場的「高雄城市盃龍舟賽」會有全國龍舟選手參與，在落日霞中飆速。

第三主題為「好young系列運動」，包括「港都盃幼兒滑步車錦標賽」及「幼兒足球錦標賽」，高市首辦的「幼兒拔河大會」及青少年熱愛的「高雄極限滑板賽」。

高市體總表示，高市運動品牌賽事大賞水域、陸域通吃且深入幼兒族群，從競技走向全民，相信高市運動會愈來愈蓬勃發展。

品牌 排球 體育

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