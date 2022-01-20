寵物防震災有對策 動保處：平時備好寵物防災背包

寵物如同家中小孩，發生震災時，飼主都會擔心寵物安全，高市動保處教導飼主如何準備「寵物防災背包」，除放飼料、飲水、藥物、寵物登記證等，也可放寵物熟悉的玩具，安撫牠的心。

台灣近來地震頻傳，高雄市動物保護處今天發布新聞稿，教導飼主平時如何準備寵物防災背包及遇到地震該如何自處。

動保處表示，如何在災害中保護寵物安全，有賴飼主日常準備，除了要做寵物登記、絕育手術及定期施打動物疫苗，也要備妥寵物防災背包，包內要放飼料、飲水、寵物登記證、藥物和玩具等，寵物登記證猶如寵物的身分證，玩具則可在遇災時，安撫寵物的心。

動保處每年會到校園進行動物保護生命教育宣導，今年再增加寵物防災宣導，日前與消防局特搜中心的搜救犬隊到美濃區廣興國小舉辦地震防災闖關活動，讓小朋友準備好正確的寵物防災背包，再模擬震災時，如何到安全處等待救援。

關主提醒小朋友要放「寵物會用得到的東西」；當小朋友抱著充當寵物的布偶狗躲在安全處時，也提醒他們要保持冷靜、穩定呼吸，再呼叫或敲東西來吸引搜救人員和犬隻注意。

動保處表示，當被搜救犬找到時，要避免大動作或尖叫嚇到搜救犬，很多人可能只在電視上看過搜救犬，但實際上搜救犬的體型都比較大，對被救援者來說，可能是陌生的大狗；如何正確人狗互動，降低雙方壓力很重要，不要嚇到搜救犬，也能讓搜救犬能更有效率去救下一個人。