高雄運動品牌賽事大賞將登場 項目豐富盼推全民運動

高雄運動品牌賽事大賞即將登場，高雄市運發局宣布，今年除陸上競技，也有龍舟、SUP立槳等水域比賽，並有幼兒與青少年項目，盼推全民運動、鍛鍊體能，打敗COVID-19病毒。

高雄市政府運動發展局今天舉辦「高雄運動品牌賽事大賞」啟動及宣傳記者會。運發局長侯尊堯致詞表示，去年不少體育賽事受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但今年已經有更多人打過疫苗，防疫工作也更有經驗，盼能透過舉辦賽事，鼓勵民眾持續運動、保持健康、鍛鍊體能，提供身體更多防護效果，打敗COVID-19病毒侵擾。

高雄市體育總會秘書長郭佑任也出席表示，今年高雄運動品牌大賞不僅有陸地上的運動，也有水域、幼兒等體育項目，從競技走向全民，範圍越來越大，相信能帶動高雄體育蓬勃發展。

根據運發局資料，「高雄運動品牌賽事大賞」包含多項歷史悠久、觀賞性高的體育競技賽事，如明天就要登場的第65屆「和家盃排球賽」，及第48屆「港都盃全國田徑錦標賽」等，高雄富邦馬拉松（或稱高雄國際馬拉松）、港都盃全國羽球錦標賽也都是體育界盛事。

今年賽事第二大主題「好『漾』系列運動」則囊括多樣水域運動，包含高雄愛河端午龍舟嘉年華、城市盃龍舟賽等，去年首次舉辦的高雄SUP立式划槳邀請賽也將再度登場，盼若疫情趨緩，能吸引各國好手同場競技。

為推展全齡運動、向下扎根，品牌賽事大賞也規劃「好Young系列運動」，針對幼童、青少年、親子，規劃幼兒滑步車競賽、幼兒足球錦標賽、幼兒拔河大會等，讓小朋友以運動會友、學習團隊合作；並有極限滑板賽，希望為高雄培養更多青少年極限運動選手。

媒體關注相關賽事將如何規劃防疫工作，侯尊堯說，會落實所有場地的清消、實名制登記，並呼籲民眾盡快打疫苗；國外選手入境參賽，則將遵照中央流行疫情指揮中心規範。

高雄國際馬拉松往年都在元宵節前後舉行，去年因疫情延後至10月最後一週舉辦，今年也預計辦在10月29日至30日。侯尊堯說明，因多年來接獲不少跑者反映，高雄冬季容易有空污問題，改到天氣已經轉涼、但東北季風還沒來的夏季末可以避開此問題，也正好避開這波Omicron疫情。