春節南部國旅夯 監理所公布高屏景點疏運方案

農曆春節將至，因北部本土疫情升溫，預期南部將湧現國旅人潮。今高雄市區監理所舉辦春節疏運記者會，公布南部旅遊熱點公共運輸方案和替代道路等，包括佛光山、旗山、美濃、六龜、墾丁等知名景點。

今年春假從1月29日至2月6日，共9天。高雄市區監理所長劉育麟表示，因國際疫情升溫，民眾出國不易，且南部疫情相對穩定，9天假期勢必有大批旅遊車潮，景點塞車等，建議民眾多搭乘公共運輸。

欲至佛光山可搭乘高雄客運8010（高雄-佛光山-旗山）、高雄客運8010區間車（鳳山-佛光山-旗山）、高雄客運哈佛快線及義大客運8501（高鐵左營站-佛陀紀念館）。劉育麟表示，所有班次都會試搭乘狀況彈性加密班次。另外，高雄至台北、高雄至台中等86條國道客運，也在春節期間推出平日優惠票價。

高雄區監理所長李瑞銘表示，四重溪溫泉季、屏東燈節、屏東熱帶農業博覽會也可搭大眾運輸工具抵達，四重溪可在枋寮火車站轉乘接駁專車、燈節也在屏東轉運站提供免費接駁車。熱博則可在屏東火車站搭乘接駁車。

交通部公路總局第三區養護工程處交通管理及控制中心主任洪乾元表示，高屏地區國道10號終點接台3線、台29線佛陀紀念館、台1線與台17線交會水底寮路口、國道3號（南州交流道）與187乙線銜接台1線路口、台26線車程、四重溪、福安宮及前往國立海洋生物博物館路段等鄰近風景區易塞路段已規畫替代道路及交管。

疫情期間，監理所將不定期稽查轄管客運場站，確認業者落實上車、下車清消工作，另在乘客方面也須戴口罩、量體溫和手部清消。