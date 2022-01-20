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藍營指地方傳台積電有意改設廠地 環保局：謠言

中央社 / 高雄20日電

國民黨高市議員今天指出，近日傳出台積電有意把設廠地換到未受污染的中油宿舍區等地，引居民不安，要求市府說明整治情形。高市府環保局強調，搬到宿舍區是謠言，整治進度正常。

國民黨高市議員李眉蓁、陳麗娜與宏毅里長馮靖絨等人上午在議會召開記者會，陳麗娜說，為了提供台積電第1期建廠土地，市府加快汙染整治工程，但動工後各種流言四起，市府又不開放里長、居民到廠區內檢視，引來更多質疑。

陳麗娜指出，地方傳出台積電對整治土污似乎有環保疑慮，有意轉至沒有污染問題的中油宿舍區及球場一帶設廠。宿舍區土地所有權隸屬中油，多數居民只有地上權，如今傳出台積電有意轉移設廠，引發居民不安。

李眉蓁表示，宿舍區問題已拖延許久，希望市府能趕快將宿舍區問題解決，也能解決台積電的問題，才是完整處理方式。

馮靖絨表示，宿舍區是中油土地，呼籲中油積極面對1157戶居民的居住權益。宏榮里長陳宏榮也說，盼宿舍區居住權獲重視，中油整治也應有即時監控系統。

高雄市政府環保局回應表示，中油高煉廠污染整治工作如期、如質進行，沒有搬到宿舍區的問題，相關搬遷資訊是不實謠言，沒有宿舍搬遷問題。

環保局指出，高煉廠現場整治工作，目前依污染改善計畫書內容及進度執行，整治期間也每日派員進行現場監督查核工作，也會要求整治廠商確實依改善計畫書規定辦理，並做好相關2次污染防治措施。

環保局表示，針對整治工區周界設有相關監控設施，依環境監測結果顯示，民眾最關心的苯濃度最高值僅1.04ppb，遠低於管制標準40ppb，相關監測數據也有公布在環保局官網。未來會持續公開資訊，降低居民疑慮。

宿舍 中油 台積電

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