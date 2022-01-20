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墾丁福華寒冬送暖23年不輟 因疫情虧損也未間斷

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁福華度假飯店寒冬送暖23年，因疫情虧損也未間斷，「有料」且心意滿滿。記者潘欣中／攝影
墾丁福華度假飯店寒冬送暖23年，因疫情虧損也未間斷，「有料」且心意滿滿。記者潘欣中／攝影

屏東墾丁是國內旅遊度假勝地，在龐大觀光人潮的背後，仍有經濟弱勢族群或獨老在各角落；墾丁福華度假飯店24年前開幕時，總經理張積光公開宣示要做「厝邊好鄰居」，隔年展開關懷弱勢獨居老人歲末送暖，去年受疫情衝擊業績狂掉三成，張積光今天仍帶同房務員幫忙居家清潔、貼春聯、送民生物資和過年紅包，並貼心準備飯店自製口罩，提醒長者在疫情期間要更小心，「有料」且心意滿滿的送暖23年不間斷，鄉親直呼不簡單。

張積光說，當年開幕就承諾要做「好厝邊」，為展現最誠摯的關懷心意，從一開始送上關懷物資及簡易大掃除，到近年結合恆春基督教醫院到宅健檢健檢及娛樂效果，希望持續以實際行動關懷清寒家庭及獨居長者，23年來不論經濟景氣好或壞，都未間斷，希望能喚起更多企業及商家熱情，持續結合社區、醫院力量一起投入關懷，關心當地需要幫忙的弱勢族群。

他說，墾丁是國際觀光度假勝地，在繁華的背後，長期青壯人口流失的墾丁，在地隱藏著高齡化衍生的獨居老人問題，飯店周邊墾丁和南灣里長提供的受關懷名單，包括生活清苦、長年獨居、子女無力照料或生病的長者，都是關懷懷的對象。

從恆春基督教醫院護理人員助到宅健檢，到飯店房務員幫忙居家清潔、貼春聯、送民生物資和過年紅包，加上休閒部員工穿著福虎玩偶，化身財神爺、手拿招財金元寶、口說吉祥話拜早年，整套關懷獨居長者的流程，讓獨老感受滿滿的暖意，墾丁里長張昌益說，墾丁福華的寒冬送暖不僅「有料」且心意滿滿。

墾丁 獨居老人 健檢

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