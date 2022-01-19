澎湖生鮮行銷攜手超商 直送全台滿額免運
澎湖縣政府攜手經濟部中小企業處，與全家好生凍平台合作，行銷澎湖新鮮海產，消費者上好生凍平台「澎湖專區」選購生鮮，單筆消費滿599元享免運費，可到全家超商店取。
澎湖縣政府與經濟部中小企業處今天共同舉行澎湖生鮮直送記者會，由縣長賴峰偉與中小企業處副處長陳秘順兩人共同主持，與全家好生凍平台合作，開啟澎湖海鮮直接從產地送到餐桌。
賴峰偉表示，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，澎湖海鮮銷售也受波及，澎湖工策會結合在地18家業者，透過全家好生凍行銷平台，把澎湖最好吃的海鮮行銷出去，新鮮海味看得到，更是吃得到，可大幅提升消費者購買意願。
陳秘順表示，以往澎湖宅配要滿新台幣3000元以上才免運，為讓澎湖好物新鮮送台，去年底攜手全家、澎湖縣政府及工策會，協助在地商家上架，並完成冷凍物流鏈，大幅降低冷凍配送成本，提升本島消費者購買意願。
陳秘順指出，消費者只要上好生凍平台「澎湖專區」選購生鮮，單筆消費滿599元即可享免運費，24小時皆可到全家超商店取。
澎湖工策會總幹事呂彥璋表示，好生凍平台「澎湖專區」自即起至2月28日止，輕鬆選購澎湖好物，可享優惠服務，又可吃到最新鮮的海鮮。
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