感謝有你！金門縣長楊鎮浯春節慰問各緊急醫療單位
春節將至，為感謝協助緊急醫療載送的相關單位，金門縣政府今日下午展開春節慰問行程，縣長楊鎮浯親自慰問辛苦的工作人員，並致贈各單位加菜金；楊鎮浯對國軍無怨無悔的付出，深表認同及感激；他也期盼未來持續秉持「軍愛民、民敬軍」的精神，軍民一同奉獻心力，共同守護金門。
楊鎮浯今天偕同民政處長蔡西湖、衛生局長李錫鑫等相關人員前往金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、陸軍金門地區支援營運輸連、海委會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、空勤總隊第二大隊及金門醫院等地慰勞。
楊鎮浯感謝金門守備大隊機步營、支援營運輸連每週二、五協助載送急重症病患軍機場搭乘C130赴台就醫，海巡支援二線烈嶼鄉病患夜間載送，緊急醫療轉診至金門醫院就醫及安寧返鄉等載送事宜的愛民表現，支援營醫療連長期支援本縣大型活動醫護及例行後送病患接送、岸巡隊積極查緝走私維護本縣治安，並感謝金門醫院肩負金門在地鄉親及旅客之醫療照護重任，及感謝空勤總隊協助本縣載送緊急傷病患空中運輸轉診作業。
衛生局說明，近4年搭乘軍機C130赴臺就醫比率雖有下降，下降比率約3成；軍機轉診數量由107年服務256人次，降至110年服務178人次。
縣府表示，整體金門軍機轉診後送雖有逐年減少急重症病患赴台治療比率，逐步落實醫療在地化，但仍要其迫切性與需要性，來服務住院中需轉診赴台及不適合久坐民航機的病患，故對於國軍無怨無悔的付出，深表認同及感激。
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