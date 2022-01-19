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屏東勝利星村、總圖 雙獲台灣景觀大獎佳作獎

中央社 / 屏東縣19日電

中華民國景觀學會日前公布第9屆台灣景觀大獎獲獎名單，屏東縣勝利星村創意生活園區夜間光環境、擁有「最美森林圖書館」之稱的屏東總圖，雙雙獲得佳作獎。

縣府文化處新聞稿表示，勝利星村夜間光環境及屏東總圖分別獲得台灣景觀大獎「特殊主題類」及「公園綠地-公共開放空間類」佳作獎。

文化處表示，以「拾光．延續」光環境計畫獲獎的勝利星村，充滿歷史感的日式建築群，造就園區獨樹一格的特色，透過光環境的設計，描繪整個園區夜間的輪廓，藉由日式和風景觀高燈及日式眷舍重點照明，每戶建築呈現不同的夜間風貌，成功帶動夜間的人流。

文化處指出，屏東總圖在千禧公園的綠意環繞下，營造游走森林的氛圍，黑色鋼構外觀的大廳與前方整排老樟樹的身影相呼應，從林蔭灑落進建築的光線，在視覺上形成一股自然的流動感，讓圖書館共融於樹林中，與民眾的閱讀生活重新產生連結。

屏東縣 日式建築 圖書館

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