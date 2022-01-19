高捷黃線將動工 學者籲注意交通衝擊及財務負擔

高雄市議會今天召開「高雄市黃線捷運規劃與執行」公聽會，與會學者提醒施工應盡量降低交通衝擊，避免交通黑暗期；黃線興建工期長，市府也要有長遠的財務計畫，以減輕負擔。

高雄捷運黃線綜合規劃去年12月20日通過國家發展委員會審議，市府力拚今年動工，民國117年底完工。高雄市議會今天舉行「高雄市黃線捷運規劃與執行」公聽會，由國民黨高雄市議員黃柏霖、鄭安秝主持，多名專家學者與會，議會也在會後發布新聞稿說明。

黃柏霖表示，捷運黃線連結三民區高醫、文山特區、鳳山五甲、前鎮等重要商圈，服務人口達116萬人，占高市人口約4成2，事前相關規劃應力求妥善；也希望市府舉辦多場說明會或公聽會，讓民眾了解車站及出入口等具體位置。

鄭安秝說，民眾憂心施工交通黑暗期，另將來停車空間恐變少，市府也應提供配套措施。高雄師範大學人力與知識管理研究所教授劉廷揚也說，施工期間交通勢必受影響，周邊學校的志工系統，可協助交通疏導。

義守大學財務金融學系教授李樑堅說，市府可規劃捷運站體聯合開發，彰顯捷運效益，也減輕財政負擔。捷運工期長，市府也應有長期財務計畫，如思考沿線商圈發展、沿線房屋稅和地價稅是否調整等，創造財源因應。

屏東教育大學教育行政研究所副教授李銘義指出，民眾關心捷運出入口設計、交通黑暗期及站體周邊停車空間規劃等，市府要多加考量。

高雄市捷運局副局長吳嘉昌表示，站體、出口等位置規劃，未來仍有調整空間，會廣納民意；捷運相關聯合開發案也已著手，市府會整合多個局處共同推動。他並表示，捷運黃線完成後，可望為既有的紅、橘線增加25%運量。