金門畜試所與金大研發爆漿牛肉丸 看好商機業者搶技轉

金門酒糟牛聞名兩岸，現在想吃酒糟牛有更多的選擇！金門縣畜產試驗所與金門大學合作，開發金門酒糟牛肉排及牛肉丸，酒糟牛肉鮮嫩，經過重新組合油脂和瘦肉的黃金比例製作成牛肉排與牛肉丸，料理方便，可增加民眾料理便利性。

金門縣畜產試驗所日昨舉辦「畜產品利用與商品研發計畫」成果發表會，計畫主持人金門大學食品科學系教授李欣玫表示，金門的酒糟牛飼養期長，肉質鮮甜，肌肉纖維粗，但因為它肉質的纖維彈性很好，適合用來做牛肉丸；此次是以金門特色酒糟牛後腿肉加工製成的牛肉排及風味牛肉丸。

看好酒糟牛的商機，金牪餐廳得知有這項成果，立刻向金門畜試所爭取技轉，成為首家接受技術轉移的餐廳，金牪餐廳負責人吳嘉將與主廚洪金龍對牛肉排與牛肉丸的口感，都相當激賞。

洪金龍說，牛肉丸研發的很成功，是他吃過最好吃的，因為牛肉丸的口感不會澀、不會太乾，彈性適中，且牛肉丸裡更加入自產鮮乳製作成的起士，吃起來有爆漿的感覺，相當特別。

縣議員董森堡則表示，金門的農、林、漁、牧等各所都各有專長與特色，他希望各所能夠專精在技術及加工品的研發，未來授權或技轉給業者，開發更多的在地產品，讓產業更加多元化。此次的牛肉排成功技轉給民間業者，堪稱是產官學合作的又一成功案例，希望相關單位更有創造力，透過技轉激發更多年輕人投入新興產業。