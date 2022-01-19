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金門畜試所與金大研發爆漿牛肉丸 看好商機業者搶技轉

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣畜試所將新開發的金門酒糟牛肉排及牛肉丸產學成果，技轉給金牪餐廳。記者蔡家蓁／攝影
金門縣畜試所將新開發的金門酒糟牛肉排及牛肉丸產學成果，技轉給金牪餐廳。記者蔡家蓁／攝影

金門酒糟牛聞名兩岸，現在想吃酒糟牛有更多的選擇！金門縣畜產試驗所與金門大學合作，開發金門酒糟牛肉排及牛肉丸，酒糟牛肉鮮嫩，經過重新組合油脂和瘦肉的黃金比例製作成牛肉排與牛肉丸，料理方便，可增加民眾料理便利性。

金門縣畜產試驗所日昨舉辦「畜產品利用與商品研發計畫」成果發表會，計畫主持人金門大學食品科學系教授李欣玫表示，金門的酒糟牛飼養期長，肉質鮮甜，肌肉纖維粗，但因為它肉質的纖維彈性很好，適合用來做牛肉丸；此次是以金門特色酒糟牛後腿肉加工製成的牛肉排及風味牛肉丸。

看好酒糟牛的商機，金牪餐廳得知有這項成果，立刻向金門畜試所爭取技轉，成為首家接受技術轉移的餐廳，金牪餐廳負責人吳嘉將與主廚洪金龍對牛肉排與牛肉丸的口感，都相當激賞。

洪金龍說，牛肉丸研發的很成功，是他吃過最好吃的，因為牛肉丸的口感不會澀、不會太乾，彈性適中，且牛肉丸裡更加入自產鮮乳製作成的起士，吃起來有爆漿的感覺，相當特別。

縣議員董森堡則表示，金門的農、林、漁、牧等各所都各有專長與特色，他希望各所能夠專精在技術及加工品的研發，未來授權或技轉給業者，開發更多的在地產品，讓產業更加多元化。此次的牛肉排成功技轉給民間業者，堪稱是產官學合作的又一成功案例，希望相關單位更有創造力，透過技轉激發更多年輕人投入新興產業。

畜試所補充說明，此次開發的牛肉排及牛肉丸，可以作為早午餐肉或牛肉烤串，無添加防腐劑，牛肉不柴、不老，鮮嫩多汁，可以作為銀髮族或健身族群的優質蛋白質的補充品，同時也解決金門生鮮腿肉滯銷的問題，並增加金門酒糟牛肉產品的多樣性，提升金門酒糟牛的多元使用。後續如有地區業者有興趣生產該項商品，歡迎於上班時間聯繫了解技術移轉相關事宜，洽詢電話082-332621金門縣畜產試驗所。

金門酒糟牛肉丸，當中加入自產鮮乳製作成的起士，吃起來有爆漿的感覺，相當特別。記者蔡家蓁／攝影
金門酒糟牛肉丸，當中加入自產鮮乳製作成的起士，吃起來有爆漿的感覺，相當特別。記者蔡家蓁／攝影
金門縣畜試所新開發的金門酒糟牛肉排及牛肉丸，已成功技轉給餐廳業者。記者蔡家蓁／攝影
金門縣畜試所新開發的金門酒糟牛肉排及牛肉丸，已成功技轉給餐廳業者。記者蔡家蓁／攝影

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