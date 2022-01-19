屏東燈節賞燈 縣府推免費接駁車

2022屏東燈節21日晚上點燈，今年燈節規劃3個燈區，縣政府提供環狀路線接駁車，自21日起至28日止，民眾都能免費搭乘，縣府鼓勵民眾多搭接駁車前往各燈區參觀。

縣府傳播暨國際事務處新聞稿表示，屏東燈節每晚5時30分點燈，持續至2月28日止，搭乘大眾運輸工具到屏東的民眾，可在屏東轉運站搭乘接駁車，未滿12歲孩童還送發光造型髮箍；開車的民眾可將車輛停放在幸福公園立體停車場，再轉搭免費接駁車前往各燈區參觀。

傳播處表示，接駁車每天下午5時從屏東轉運站發車至晚上10時，約15-20分鐘一班車，接駁車路線串聯萬年溪燈區、屏東縣民公園燈區及勝利星村燈區，農曆春節期間除夕與初1停駛。

傳播處建議，遊客可以搭台鐵到屏東火車站後，步行至屏東轉運站下車處轉搭燈節免費接駁車，接駁車沿途停靠萬年公園 （勞工公園站）、復興公園 （復興圖書館站）、屏東縣民公園 （屏東縣民公園站）、幸福公園立體停車場（幸福公園站）、勝利星村燈區（勝利星村站）以及勝利星村成功區（移民署站）等燈區。

為搭配屏東燈節，市區假日觀光公車506A自1月29日至2月6日春節期間（31日停駛）也提供免費搭乘優惠，自屏東總圖發車，沿途停靠幸福公園、勝利星村、林森信義路口（信義路立體停車場）、屏東轉運站、中央市場（民生路立體停車場）、屏東縣民公園及屏東大學民生校區（屏菸1936文化基地）等站。