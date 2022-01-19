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1秒踏入南北極 海生館極境漫遊推沉浸式展示

中央社 / 屏東縣19日電

位於屏東車城鄉的國立海洋生物博物館，極地水域常設的互動展示「極境漫遊66.5度」，今年全新推出沉浸式互動體驗、觸控互動牆等多元展示，1秒讓遊客踏入南北極

隨著科技進步，海生館今年全新推出沉浸式展示，海生館發布新聞稿表示，全新推出的「極境漫遊66.5度」互動展示，穿過冰岩與極光隧道後，便能深入緯度66.5度以上的冰之境地，揮手即可出現夢幻極光。

海生館表示，親子可深入極地區域，透過沉浸式互動體驗進一步認識南北極生物，達到寓教於樂的效果；親子不可錯過的還有全球首座無水水族館「世界水域館」，透過虛擬實境呈現，實際體驗無法到達或難以到達的水域，感受遠古時期的海洋、巨大的海藻森林，深不可測的深海水域及寒冷的極地水域。

1月21日起海生館也將推出「極光下的救援行動」科教活動，讓小朋友透過參與遊戲，了解氣候變遷對於極地及整個地球的影響，共同守護極地區域。

海生館表示，家中有3至10歲小朋友的家庭可參加海生館今年首度推出的「迷你解說員」，讓小朋友化身為穿著深藍背心、頭戴耳麥的解說員，來場親子間獨一無二的導覽，結束後可獲得專屬證書、徽章、紀念照。

海生館日前全新開放台灣水域館後場導覽，遊客將可現場觀賞大洋池投餵的震撼感、親手體驗水母的滑嫩觸感，解鎖大洋池餵食時解說背後的秘密，不同館別都有不同獨特性。

海生館指出，為陪伴大家歡度春節，針對不同族群消費者推薦可從早到晚一路暢遊的精彩行程，讓遊客盡情徜徉海底世界。

極光 親子 北極

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