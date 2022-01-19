屏東霧台櫻花季展開 台24線沿途花朵盛開

屏東霧台鄉每年春節是賞櫻踏春的去處，霧台鄉公所今天舉辦「春遊霧台櫻花季系列活動」開幕，鄉長杜正吉表示，春節期間阿禮部落櫻花大道的櫻花將全面綻放，櫻花季持續到3月底。

進入霧台鄉的台24線目前沿途可見綻放的櫻花，鄉公所在前往阿禮部落的台24線沿途打造長約2公里的櫻花大道，目前已開約3成。

鄉長杜正吉在「春遊霧台櫻花季系列活動」開幕中表示，春節期間，櫻花大道的櫻花在春節期間將全面綻放，往年大家上山追櫻的「櫻花王」去年雖枯死，但今年櫻花開得很好，整體櫻花季仍相當有看頭。

杜正吉表示，整個霧台鄉從阿禮櫻花步道、阿禮部落、台24線38K至48K、霧台、神山部落等，櫻花將輪番綻放，但是，多數遊客集中的霧台、神山部落因海拔較低，因此，櫻花開的時間較慢，估計，春節後的那個星期，整個霧台鄉的櫻花都在綻放中，賞花季將持續到3月底。

杜正吉表示，今年霧台櫻花季除了結合各部落市集提供友善耕作農產品，如咖啡、愛玉、小米、紅、蜂蜜、香菇及當歸等外，另有文化體驗活動、魯凱傳統盪鞦韆、刺福球及抬花轎等。

杜正吉表示，今年霧台鄉的櫻花季花期長，八重櫻、吉野櫻、山櫻花等花種會相繼盛開，從1月持續到3月，除櫻花季活動，另有大武部落自然人文生態景觀區哈尤溪遊程、阿禮部落自然人文生態景觀區賞櫻遊程及神山部落自然人文生態景觀區神山瀑布遊程套裝行程，都採上網預約制，有接駁車及導覽人員服務。

霧台鄉公所表示，為避免上山車輛壅塞並提供遊客更便利的大眾運輸，將於春節期間初2（2月2日）至初6（2月6日）每天上午10時至下午2時提供交通管制及提供接駁車服務。

公所表示，將從谷川大橋進行遊客自小客車全面管制，並規劃交通接駁車供遊客搭乘，每15分鐘1班，分3段式接駁，第1段從谷川社區直達神山部落，第2段從霧台鄉公所直達霧台部落，第3段由谷川部落直達至霧台部落。