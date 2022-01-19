高捷黃線年底動工 學者提醒：施工交維先行規畫

高雄即將迎來第三條捷運，高捷黃線去年底通過綜合規畫，預計今年底動工，民國117年完工。黃線經耗資1445.58億元，多位學者提及交通黑暗期須確實規畫替代道路，交管計畫也須完善。黃線市府需負擔636餘億元，學者指出市府債務負擔將增大，聯合開發案需超前部署。

今天市議員黃柏霖、鄭安秝舉辦「捷運黃線規畫與執行」公聽會，義守大學財務金融系教授李樑堅表示，黃線對高雄捷運路網具有指標性意義，但花了千億蓋捷運，市府需負擔636.8億元不免讓人擔心財政壓力，聯合開發應提早規畫，商圈開發的腳步一定要先行，也吸取其他城市的經驗避免重倒覆轍。他認為，高市觀光景點需有更明確的串連，才能提高捷運能。

捷運局副局長吳嘉昌指出，高捷過去沒做TOD，但從去年O4站首宗聯開案後，也持續推展各站規畫，黃線的聯開案也會先行規畫，近期市府將成立聯合開發專案辦公室。

鄭安秝指出，捷運鳳山站的兩個出口只隔一個紅綠燈，當時未妥善規畫，導致出口鄰近，效益低。另捷運鳳山站與台鐵鳳山站相距750公尺，對銀髮族、觀光客都是不短的距離，不夠友善。鄭安秝建議，未來捷運規畫能夠共構的車站應盡量共構，才能達到轉乘效果。

高師大人力與知識管理研究所教授劉廷揚也認為，黃線將加重市府負擔，如果壽山動物園能募款順利，捷運自償部分也可思考如何跟企業合作，藉以降低財政負擔。

黃線總長22.7公里，共規畫23站，路線經過鳥松、新興、苓雅、前鎮、鳳山、三民等六區行政區，吳嘉昌表示，這些行政區共有116萬人口，占高市人口約4成，勢必可提升整體高捷、輕軌運量。中山大學社會科學院教授吳若瑋指出，捷運TOD要思考如何與社區產生連結，讓這些人成為高捷運量的潛力股。

屏教大教育行政研究所副教授李銘義指出，捷運局已舉辦多場黃線公聽會，許多民眾都關心站體設置、出口規畫，另也關心停車格、施工黑暗期如何因應等。如Y8高雄高工跟C28輕軌如何連結，目前Y7本館站與Y6大華站距離很近，也須一併考量是否需要調整。吳嘉昌表示，目前站體、出口等位置是規畫，但未來設計上仍有調整空間，會廣納民意。