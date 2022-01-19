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林園原民長者展手藝琉璃之美 繡品陳列市圖享成就感

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高市圖林園分館即日起至2月27日，展出「長者手藝琉璃之美」林園cemedas原民文化健康站學員成果展，原住民長輩分享精緻的手工琉璃項鍊、編織包、頭飾、服飾等作品。圖／高市圖林園分館
高市圖林園分館即日起至2月27日，展出「長者手藝琉璃之美」林園cemedas原民文化健康站學員成果展，原住民長輩分享精緻的手工琉璃項鍊、編織包、頭飾、服飾等作品。圖／高市圖林園分館

高市圖林園分館即日起至2月27日，展出「長者手藝琉璃之美」林園cemedas原民文化健康站學員成果展，原住民長輩分享精緻的手工琉璃項鍊、編織包、頭飾、服飾與彩繪石頭等作品。健康站班長張秀媚是是70歲賽德克族長輩，她說，學員們看見自己繡的物件展列在圖書館，好有成就感，高興又光榮！

林園分館主任李文娟表示，林園cemedas原民文化健康站設在中厝里三元殿，「cemedas」在原住民語是曙光之意，站裡長輩以排灣族居多，個個活潑能歌善舞，且擅長手工編織及縫製衣服。

輔導員楊惠憶表示，原民族群在祭典或重要場合中所穿的衣服，都是自己親手縫製，這次展出的所有作品，全部都是長輩們自己手作而成。健康站成立四年多來，長輩們累積了100多件的頭飾、花圈、琉璃珠項鍊、手工編織袋等作品。高市圖林園分館去年到健康站進行閱讀推廣活動時，在健康站內看到陳列的手作品大為驚嘆，立即邀約到圖書館開學員作品成果展。

林園cemedas原民文化健康站，目前在地服務162位原住民55歲以上長者，分為到站與居家外展服務。服務長者以排灣族居多，70歲張秀媚ina是健康站內唯一的賽德克族長輩，是認真又負責的好班長，她的手工藝超好，學習能力很強， 十字繡針織、 編織及縫紉，都難不倒她。

李文娟說，「長者手藝琉璃之美」展期到2月27日止，林園圖書館也特在寒假期間推出借書20本換春聯1幅活動，歡迎民眾到圖書館看書及看好展。

圖書館 原住民語

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