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台南旅宿退訂馬上有人補 業者：好像沒去年那麼恐慌

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市知名的觀光景點國華商圈近期已恢復往日的繁華，但業者憂心疫情再來。記者修瑞瑩／攝影
台南市知名的觀光景點國華商圈近期已恢復往日的繁華，但業者憂心疫情再來。記者修瑞瑩／攝影

疫情記者會要開始了」台南各家飯店業者最近每天到下午都盯著中央疫情指揮中心的記者會直播，關注最新疫情，「雖然目前退訂的情況不多，但還是要看接下來的疫情發展」，憂心一旦疫情爆開來、或年節前及年中升3級警戒，好不容易恢復的景氣又要泡湯。

台南遠東香格里拉飯店指出，從去年疫情降溫以來，訂房的狀況一直很不錯，過年期間的訂房更是早在去年10月就訂得差不多，但最近疫情爆開來後，後續的訂房馬上打住，不過過年期間的訂房倒是很少有人退訂，非常零星，飯店除了持續高規格的防疫清消外，目前也在規畫原本年節時的訂餐，萬一疫情嚴峻或升級管制，可能都要改成外帶打包，現在每天都緊盯著疫情。

台南晶英酒店也表示，目前退房的情況不多，可能是有了前兩年的經驗，雖然訂房都有先付訂金，但一旦受疫情影響，旅客有意取消或延期，都會從寬處理，客人也就不會那麼急著退訂，最近這段期間詢問的電話很多，但取消的很少，反而是有不少客人詢問「有沒有人退訂」，想要訂別人退掉的房間。

飯店業者在這一波疫情中，影響比較大的是尾牙的訂餐，不少大公司因為有北部的同事，擔心群聚感染，而取消尾牙，或是改為套餐形式，減少接觸，不過業者表示可能因為台南目前還沒有確診個案的足跡，大家還不是很擔心，取消尾牙的有限，多數還是照常。

台南民宿「屎溝墘」業者蔡宗昇表示，這一波的影響沒有去年5月那麼嚴重，可能大家都有疫苗，加上南部疫情目前還好，即使有零星取消訂房，也馬上有人補上，而且因為民宿是包棟，與其他旅客接觸機會不大，客人似乎不太緊張。

「拜託疫情一定要撐到過年後再爆發」台南市著名的國華商圈理事長戴泳明表示，去年疫情嚴峻之際，商圈業績慘到只剩下2、3成，好不容易熬過來，等到農曆年的旺季，但沒想到疫情又要來攪局，而去年因為疫情大約有兩成多的商家不堪負荷而倒店，希望這一波不要再出現倒店潮，現在業者也只能靜觀其變。

台南知名的阿霞餐廳業者吳健豪表示，從月初開始受到疫情影響，陸續有原本訂過年期間餐點的消費者，打電話來詢問取消的相關問題，雖然目前取消的零星，但業者都很緊張，因為過年期間的食材都要提前準備，如果消費者臨時取消，最多只能訂金不退還，但只有1、2000元的訂金根本彌補不了食材成本的損失，但是也沒辦法要求消費者都改外送，因為人手的問題，全部外送沒辦法做出來。

疫情 台南 訂房

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