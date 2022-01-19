「馬公城隍廟春節一條街」加強防疫 升三級警戒即停辦

澎湖縣政府今天表示，澎湖縣工商業發展投資策進會舉辦的大年初一到初六的「馬公城隍廟春節一條街」，但將實施人流管制、實聯制、量體溫、不得試吃、禁邊走邊吃等防疫措施。如果中央提升疫情警戒至三級，縣府將配合防疫規定，會要求停辦相關活動。

工策會呂彥璋總幹事表示，城隍廟春節一條街將於2月1日大年初一至2月6日大年初六舉行，每天早上9點至晚上11點，範圍從中正路至民權路的光明路段。為控管人流，今年採1入口、5出口方式，現場以不超過3千人為原則，以中正路與光明路口為單一入口，光明路與建國路南北路口、重慶街南北路口、民權路口等5處為出口，各出入口皆有專人與警力駐點協助引導。

呂彥璋呼籲，請民眾進入城隍廟春節一條街時，配合手機實聯制、量測體溫、嚴禁邊走邊吃等防疫措施。此外，攤販區停止試吃活動，相關餐飲等防疫規定，將視中央疫情警戒調整。

澎湖縣政府表示，考量年假期間返澎鄉親人數繁多，為避免市區人潮，鼓勵民眾可至澎湖休憩園區花海、迎翠步道、童樂園、龍門閉鎖陣地、山水30高地等戶外空曠景點走春，請全程佩戴口罩、落實手部清消，降低染疫風險。