金門縣長現勘環島北路及高陽路拓寬工程 盼年前完工

最近走到哪，是不是都發現在修路！金門縣長楊鎮浯今日偕同縣府團隊視察「環島北路一、三段及高陽路」等三案拓寬整建工程，楊鎮浯表示，環島北路及高陽路為連接東、西半島的主要道路，尖峰時刻車流量大，當下責成工務處團隊督促施工廠商盡速完成道路鋪設，早日解除封路，他也提及，道路拓寬後藉由機、汽車分流，將大幅增加用路人行駛的安全性。

隨著金門經濟的進步，汽、機車的數量逐漸增加，在尖峰時段部分道路的寬度不足以保持安全的行車距離，以致常有大型車輛、汽車與機慢車併行爭道之危險情事，道路基礎建設為縣長楊鎮浯上任的施政重點，並以提升道路平整度「路平專案」及安全性「道路拓寬」為重點要求。

縣府工務處表示，未來將持續以三橫三縱為目標進行道路拓寬，過程中首要面臨之課題即為工程用地之取得，早期因金門人對土地情感連結強，使得土地取得成為棘手的工作，需要在縣府與縣民共同努力方能使工程能順利推動，環島北路一、三段及高陽路為本縣主要道路且串聯居多重要聚落，在車流量方面不容小覷，拓寬前為雙向混合車道，汽、機車行駛過程有爭道或壓迫之情形，為紓解行車壓力辦理道路拓寬工程，工程除了在道路兩側將新增機車道及人行步道，也整合排水改善、路燈更新、民生管線埋設及鋪設防裂網，延緩未來路面的裂縫產生。

此外，高陽路段及環島北路一段(第一階段)預計分別於1月25日及1月27日完成道路鋪設並解除封閉，為縣民帶來人、車道分流之安全道路及全新亮眼的感受。