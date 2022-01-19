金門縣長現勘環島北路及高陽路拓寬工程 盼年前完工
最近走到哪，是不是都發現在修路！金門縣長楊鎮浯今日偕同縣府團隊視察「環島北路一、三段及高陽路」等三案拓寬整建工程，楊鎮浯表示，環島北路及高陽路為連接東、西半島的主要道路，尖峰時刻車流量大，當下責成工務處團隊督促施工廠商盡速完成道路鋪設，早日解除封路，他也提及，道路拓寬後藉由機、汽車分流，將大幅增加用路人行駛的安全性。
隨著金門經濟的進步，汽、機車的數量逐漸增加，在尖峰時段部分道路的寬度不足以保持安全的行車距離，以致常有大型車輛、汽車與機慢車併行爭道之危險情事，道路基礎建設為縣長楊鎮浯上任的施政重點，並以提升道路平整度「路平專案」及安全性「道路拓寬」為重點要求。
縣府工務處表示，未來將持續以三橫三縱為目標進行道路拓寬，過程中首要面臨之課題即為工程用地之取得，早期因金門人對土地情感連結強，使得土地取得成為棘手的工作，需要在縣府與縣民共同努力方能使工程能順利推動，環島北路一、三段及高陽路為本縣主要道路且串聯居多重要聚落，在車流量方面不容小覷，拓寬前為雙向混合車道，汽、機車行駛過程有爭道或壓迫之情形，為紓解行車壓力辦理道路拓寬工程，工程除了在道路兩側將新增機車道及人行步道，也整合排水改善、路燈更新、民生管線埋設及鋪設防裂網，延緩未來路面的裂縫產生。
此外，高陽路段及環島北路一段(第一階段)預計分別於1月25日及1月27日完成道路鋪設並解除封閉，為縣民帶來人、車道分流之安全道路及全新亮眼的感受。
而各鄉鎮的路平計畫也按期程持續推動，本年度預計施作「金城鎮延平路(賢聚路口至延平郡王祠至夏墅)道路鋪面改善工程」、「金寧鄉四埔周邊道路排水改善工程」、「金湖鎮太湖路三段(金湖公墓至環島東路路口)等道路改善工程」、「金沙鎮陽沙路(山西至山后)及英坑等道路改善工程」、「烈嶼鄉東林至后頭及八青路周邊道路改善工程」、「金門縣環島南路二段及玉章路等道路改善工程」等六案，另縣府與各鄉鎮建設團隊正積極向內政部營建署爭取本縣重要路段改善計畫及經費，希冀後續能將路平計畫與中央前瞻計畫進行結合，逐步改善全島道路環境，落實道路品質之提升。
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