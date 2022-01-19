讓身障者輕鬆採買年菜 屏東縣復康巴士年菜專車啟動

屏東縣府為讓身障者輕鬆採買年菜，啟動「復康巴士年菜專車」服務，提供縣內身障朋友，在過年前夕到屏東各大特色市場採買年菜的交通接送，即日起至1月21日開放預約訂車，服務時間從1月22日至1月29日止，來回僅收車資100元，低收入戶免費。

社會處表示，過年是遊子返鄉，全家團圓的日子，年夜飯是一年當中最具意義團聚，每個家庭都有自己的拿手菜，每位遊子都有深植記憶屬於家裡，屬於媽媽的味道，身障家庭也不例外，因此規畫「復康巴士年菜專車」服務，希望買年菜，行無礙，家家戶戶都能過好年。

社會處指出，屏北區有一個身障家庭，媽媽張羅全家年菜大半輩子經驗老到，孩子從小就喜歡跟著媽媽上市場買年菜，順道討論想吃的菜色，如今媽媽年紀大了行動不便，已經好久沒有一起上菜市場，家裡的團圓飯也少了媽媽的味道，年菜專車服務，讓母女重溫回憶，也讓家裡的團聚更有年味。

屏東縣復康巴士年菜專車，即日起至1月21日開放預約訂車，服務時間從1月22日至1月29日止，市場（早市）接送時間為上午8時至12時，黃昏市場接送時間為下午2時至6時，希望縣內身心障礙朋友多加利用。

社會處指出，針對不同區域提供定點特色市場交通接送，屏北區復康巴士接送區域-屏東市黃昏市場、屏東市和生市場（早市）、屏東市建國市場（早市）、屏東市中央市場（早市）、屏東市北區市場（早市）、東港鎮華僑市場（黃昏市）。

屏中區復康巴士接送區域-屏東市黃昏市場（黃昏市）、東港鎮華僑市場（黃昏市）、潮州鎮農會果菜市場（早市）、潮州黃昏市場、內埔菜市場（黃昏市）。屏南區復康巴士接送區域恆春公有果菜市場（早市）。