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台灣燈交通指南 高市推99元暢遊交通方案

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
搭大眾運輸遊台灣燈會愛河燈區。圖／高市交通局提供
搭大眾運輸遊台灣燈會愛河燈區。圖／高市交通局提供

「2022台灣燈會」2月1日起將在高雄愛河灣、衛武營登場，高市交通局今天公布第一波交通指南，推出「MeNGo五行暢遊碼QR code」，24小時只要99元即可暢遊高雄。會場周邊不提供汽車停車場，呼籲遊客多使用高雄捷運進場。

交通局表示，春節期間（2月1日至6日）燈區交通疏導措施，每日下午5點到凌晨0點燈會周邊道路將管制為徒步區。「衛武營區」將管制三多一路（高速公路東側道路-建軍路段）、國泰路二段（三多一路-南京路段）慢車道、南京路（國泰路二段-輜汽路段）南向車道等。「愛河灣區」則管制公園路以南區內道路，場域周邊道路禁止臨時停車並加加強違停取締。

燈會期間捷運、輕軌、台鐵將配合加密班次疏運，台鐵區間快車增停「美術館站（往愛河灣燈區）」及「正義站（往衛武營燈區）」。

交通局提醒，衛武營區及愛河灣區都不開放停車，交通局將在捷運、輕軌站旁提供「10場燈會停車場」，包含新闢捷運大寮、獅甲、青埔站及輕軌夢時代站等站大型停車場，提供1萬1千席停車位，各停車場僅需步行約5分鐘即可轉乘捷運、輕軌至會場。

高雄推出「寒假過年逛燈會，五行暢遊最優惠」，全國首創「台灣燈會防疫平台」，整合交通、活動、消費三大服務，結合防疫實聯制，完成個人專屬「燈會碼」的註冊後，可用99元購買「五行暢遊碼」優惠方案，無限次搭乘高雄捷運、輕軌、高雄市公車，並享2次渡輪及Youbike前30分鐘免費優惠。

台灣燈會衛武營燈區交通運輸方案。圖／高市交通局提供
台灣燈會衛武營燈區交通運輸方案。圖／高市交通局提供
台灣燈會衛武營燈區交通管制圖。圖／高市交通局提供
台灣燈會衛武營燈區交通管制圖。圖／高市交通局提供
搭大眾運輸遊台灣燈會衛武營燈區。圖／高市交通局提供
搭大眾運輸遊台灣燈會衛武營燈區。圖／高市交通局提供
台灣燈會愛河燈區交通管制圖。圖／高市交通局提供
台灣燈會愛河燈區交通管制圖。圖／高市交通局提供
台灣燈會交通管制、大眾運輸圖。圖／高市交通局提供
台灣燈會交通管制、大眾運輸圖。圖／高市交通局提供
台灣燈會外圍停車資訊圖。圖／高市交通局提供
台灣燈會外圍停車資訊圖。圖／高市交通局提供
台灣燈會愛河燈區交通運輸方案。圖／高市交通局提供
台灣燈會愛河燈區交通運輸方案。圖／高市交通局提供

台灣燈會 捷運 輕軌

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