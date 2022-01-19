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屏東霧台櫻花季登場 阿禮部落賞櫻步道全面採預約制

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣霧台鄉櫻花季登場，今年從1月下旬到3月下旬，春節大年初二到大年初六請民眾搭乘接駁車上山賞櫻。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉櫻花季登場，今年從1月下旬到3月下旬，春節大年初二到大年初六請民眾搭乘接駁車上山賞櫻。記者劉星君／攝影

屏東縣霧台鄉「櫻花王」幾乎每年春節旅人必追賞櫻景點，櫻花王去年雖然病死，霧台鄉台24線沿線都有櫻花，今年春遊霧台櫻花將登場，霧台鄉的阿禮部落賞櫻步道，全長約2公里，阿禮部落前年劃為自然人文生態景觀區，進入阿禮部落全面採預約制，由部落專人導覽解說，除賞櫻外，還推出主題體驗遊程。

霧台鄉阿禮部落、神山部落與大武部落前年劃設自然人文生態景觀區，進出部落，都要有部落導覽解說員、預約制才能進入。

今年霧台鄉櫻花季長，霧台鄉長杜正吉說，櫻花已逐漸綻放，今年1月持續到3月下旬，鄉內櫻花有八重櫻、吉野櫻、山櫻花等花種相繼盛開，阿禮櫻花步道全長約2公里，目前開約5成，預估春節期間將可全開。

阿禮部落社區發展協會指出，阿禮部落櫻花季從1月19日到2月28日，全面採取預約，除賞櫻也推出文化體驗，包括美食產業區、石板屋百年文物巡禮、賞樱步道健走等，文化體驗多元，包括蜂蠟體驗、蜂蠟護手霜體驗、傳統刺繡體驗、獵人童玩、月桃編織、蜜源手做餐具、紅肉李子果醬體驗分享。

阿禮部落社區發展協會指出，遊程由在地青年及傳藝師陪同，不論小孩青年老人都可參與，也吸引參訪者深入瞭解原鄉珍貴與潛藏的休閒魅力。

霧台鄉公所指出，過年期間，民眾若開車到霧台賞櫻，建議搭乘接駁車，公所在大年初二2月2日到大年初六2月6日，每天上午10點到下午2點，提供交通管制與接駁車讓遊客搭乘。谷川大橋遊客自小客車全面管制，搭接駁車，每15分鐘一班，分三段式接駁，第一段從谷川社區直達神山部落，第二段從霧台鄉公所直達霧台部落，第三段由谷川部落直達霧台部落。

鄉公所指出，霧台櫻花季活動，鄉內也有大武部落自然人文生態景觀區哈尤溪遊程、阿禮部落自然人文生態景觀區賞櫻遊程與神山部落自然人文生態景觀區神山瀑布套裝行程，全面採預約制。

另外，通往三地門鄉、霧台鄉台24線全線沿途做道路改善工程，民眾上山時請耐心遵守道路管制通行。

屏東線霧台鄉阿禮部落賞櫻步道，全長約2公里，阿禮部落前年劃為自然人文生態景觀區，進入阿禮部落全面採預約制，由部落專人導覽解說，除賞櫻外，還推出主題體驗遊程。記者劉星君／攝影
屏東線霧台鄉阿禮部落賞櫻步道，全長約2公里，阿禮部落前年劃為自然人文生態景觀區，進入阿禮部落全面採預約制，由部落專人導覽解說，除賞櫻外，還推出主題體驗遊程。記者劉星君／攝影
屏東線霧台鄉阿禮部落賞櫻步道，全長約2公里，阿禮部落前年劃為自然人文生態景觀區，進入阿禮部落全面採預約制，由部落專人導覽解說，除賞櫻外，還推出主題體驗遊程。記者劉星君／攝影
屏東線霧台鄉阿禮部落賞櫻步道，全長約2公里，阿禮部落前年劃為自然人文生態景觀區，進入阿禮部落全面採預約制，由部落專人導覽解說，除賞櫻外，還推出主題體驗遊程。記者劉星君／攝影
屏東線霧台鄉阿禮部落賞櫻步道，全長約2公里，阿禮部落前年劃為自然人文生態景觀區，進入阿禮部落全面採預約制，由部落專人導覽解說，除賞櫻外，還推出主題體驗遊程。記者劉星君／攝影
屏東線霧台鄉阿禮部落賞櫻步道，全長約2公里，阿禮部落前年劃為自然人文生態景觀區，進入阿禮部落全面採預約制，由部落專人導覽解說，除賞櫻外，還推出主題體驗遊程。記者劉星君／攝影
屏東線霧台鄉阿禮部落賞櫻步道，全長約2公里，阿禮部落前年劃為自然人文生態景觀區，進入阿禮部落全面採預約制，由部落專人導覽解說，除賞櫻外，還推出主題體驗遊程。記者劉星君／攝影
屏東線霧台鄉阿禮部落賞櫻步道，全長約2公里，阿禮部落前年劃為自然人文生態景觀區，進入阿禮部落全面採預約制，由部落專人導覽解說，除賞櫻外，還推出主題體驗遊程。記者劉星君／攝影
屏東線霧台鄉阿禮部落賞櫻步道，全長約2公里，阿禮部落前年劃為自然人文生態景觀區，進入阿禮部落全面採預約制，由部落專人導覽解說，除賞櫻外，還推出主題體驗遊程。記者劉星君／攝影
屏東線霧台鄉阿禮部落賞櫻步道，全長約2公里，阿禮部落前年劃為自然人文生態景觀區，進入阿禮部落全面採預約制，由部落專人導覽解說，除賞櫻外，還推出主題體驗遊程。記者劉星君／攝影

櫻花季 賞櫻 青年

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