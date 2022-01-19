助身障者過好年 屏東縣復康巴士啟動年菜專車

屏東縣政府為讓身障者輕鬆採買年菜，啟動「復康巴士年菜專車」服務，載送身障者過年前夕到屏東各大特色市場採買年菜，已開放預約訂車，服務時間從22日至29日止。

屏東縣府社會處新聞稿表示，過年是遊子返鄉，全家團圓的日子，年夜飯更是一年當中最具意義的團聚，每個遊子都有深植記憶屬於家裡、屬於媽媽的味道，因此規劃「復康巴士年菜專車」服務，希望買年菜、行無礙，家家戶戶都能過好年。

縣府表示，屏東縣復康巴士年菜專車，自17日至21日開放預約訂車，服務時間從22日至29日止，接送時間早市為上午8時至12時，黃昏市為下午2時至6時，來回僅收車資新台幣100元，低收入戶免費。

針對不同區域提供定點特色市場交通接送，屏北區復康巴士接送區域包括，早市的屏東市和生市場、屏東市建國市場、屏東市中央市場、屏東市北區市場及黃昏市的屏東市黃昏市場、東港鎮華僑市場。

屏中區接送區域包括，早市的潮州鎮農會果菜市場及黃昏市的屏東市黃昏市場、東港鎮華僑市場、潮州黃昏市場、內埔菜市場。屏南區接送恆春公有果菜市場（早市）。

預約專線屏北區08-7386626；屏中區08-7887433；屏南區08-8892293#403，領有政府核發的身心障礙證明者可預約使用。