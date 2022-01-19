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2022台灣燈會在高雄 交通局公布交通疏導措施

中央社 / 高雄19日電

「2022台灣燈會」將登場，高雄市府交通局今天公布燈區交通疏導措施，包括2月1日至6日下午5時至凌晨0時管制周邊道路作為徒步區，捷運及輕軌等大眾運輸也加密班次疏運。

「2022台灣燈會」2月1日起將在高雄愛河灣、衛武營雙場域登場，交通局今天公布首波交通指南，包括疏導措施及大眾運輸搭乘資訊等。

高雄市府交通局今天發布新聞稿表示，2月1日至6日每天下午5時到凌晨零時管制場域周邊道路作為徒步區。其中「衛武營區」將管制周邊三多一路、國泰路二段慢車道、南京路南向車道等；「愛河灣區」則管制公園路以南區內道路，場域周邊道路禁止臨時停車並加強違停取締。

交通局指出，燈會期間，衛武營區及愛河灣區均不開放停車，會在捷運、輕軌站旁提供10場燈會大型停車場、1萬1000席停車位，各停車場僅需步行約5分鐘即可轉乘捷運、輕軌至會場。此外，捷運及輕軌也將配合加密班次疏運遊客。

另為方便外縣市遊客賞燈，燈會期間台鐵將加開班次疏運，並協調區間快車增停美術館站及正義站，方便遊客前往愛河灣燈區及衛武營燈區。

交通局也提醒往來燈區周邊道路的市民，燈會期間可提前改道，避開道路壅塞。會場周邊因不提供汽車停車場，呼籲遊客多使用捷運等大眾運輸工具進場。

台灣燈會 捷運 愛河

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