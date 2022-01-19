高市舉發交通違規添新舉 可先上網查違規照

高雄市警局在交通違規便民服務網，除了交通違規簡訊服務，今年另新增「交通違規照片查詢」服務，民眾接到警方逕行舉發罰單，可透過查詢服務網頁，輸入相關資料，確認違規狀況，一旦確定舉發有誤，便可直接打電話向開單單位反映，直接撤銷罰單，不必再多跑警局或交通裁決中心申訴。

警方了解，在各縣市的交通違規便民服務網，目前只高雄、台北2市政府有這套「交通違規照片查詢」服務，新北市政府也預訂3月啟用這套服務系統。

高雄市警交通大隊表示，由於逕行舉發交通違規通知單，原則僅將罰單和車輛違規影像寄給車主，但受限於照片格式大小及列印方式，附在罰單上的照片可能過小或清晰度不夠，因此偶有民眾抱怨，無法清楚了解違規事實，高雄市警局才增設「交通違規照片查詢」，讓民眾可以更清楚看照片。

這套系統目前已開放民眾使用，線上供查閱的照片資料，保存期限1年，車主在受舉發日起1年內，只要輸入「舉發單編號」、「車牌號碼」及「驗證碼」，便能線上查看違規放大照片，但查詢遭舉發的相片，以高雄市警局舉發的罰單為限。

高雄市交通大隊執法組長鄭德仁表示，車主透過這套查詢系統，一旦確認舉發有誤，便可以直接打電話到掣單單位反映舉發錯誤，不用再多跑警察分局、交通大隊或裁決中心去申請撤單，並能在檢視照片後，提醒自己別再違規。高雄市交通違規便民服務網

在交通違規便民服務網當中，實施多年「交通違規簡訊服務」，車主只要登錄基本資料及手機號碼，當遭一連受檢舉或舉發違規，便可收到簡訊，避免重複舉發，造成荷包失血。