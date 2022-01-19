居檢男倒臥在家送醫不治 家屬控官僚延誤就醫

高雄42歲侯姓男子選擇10+4方案返台居家檢疫，第13天採檢陰性後突倒臥在家，送醫不治身亡。家屬控市府層層通報致延誤就醫。衛生局指，獲報後即啟動相關程序，搶救不及很遺憾。

國民黨高雄市議員李雅靜上午陪同侯男妻子等家屬召開記者會，侯男妻子表示，1月12日上午丈夫進行解隔離前的採檢，結果為陰性，但中午突然失聯，電話聯絡不上，她通報區公所及衛生局等單位，也委由侯男妹妹幫忙前往查看。

侯妻說，妹妹發現侯男倒臥廁所門口，當時還有意識，也開口要妹妹幫忙叫救護車，但後來失去意識，送醫不治。侯妻從中午12時許開始聯繫市府單位，但到下午2時許才有救護車抵達，不解市府「這段時間到底在做什麼？」

侯妻哭著說，她因奶奶剛過世，人在苗栗，還在治喪，侯男妹妹在現場眼看著哥哥失去呼吸心跳「我們兩個陰影會有多大？」她將向市府相關單位提告，要求真相，也要相關人員到她丈夫靈堂前致歉。

李雅靜說，侯妻當天中午12時38分第1次致電市府單位，到下午2時6分救護車才抵達，各單位轉接，錯失寶貴救援時間，若無繁瑣流程，侯男或許不會失去生命，這就是官僚殺人。

高雄市府衛生局發布新聞稿回應，個案本身有糖尿病史，曾有高血糖紀錄，12日上午里幹事關訪及安排就醫採檢時均無表示不適，死因尚待司法相驗釐清。

衛生局指出，接獲個案妻子通報失聯後，即啟動失聯協尋，通報區公所查訪。下午1時9分，個案妹妹表示哥哥跌倒，意識清醒需救護車，里幹事也回報有醫療需求，衛生局即聯繫消防局出勤、醫院準備，但個案病況猝變，最後急救無效，防疫團隊深感遺憾。