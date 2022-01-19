親子齊運動防疫！高雄推「寒假學童動滋動」AI互動體驗

高雄市政府與「2021高雄新創大賽」金獎得主優力勁聯Uniigym互動體感線上健身平台合作，今天在鳳山區鎮北國小舉辦「寒假學童動滋動」AI健康體感互動體驗，透過全齡化的智慧科技，讓學童寒假在家帶動家人防疫健身。AI遊戲化運動科技進行人體骨骼點比對及體感偵測，還有虛擬教練即時校正姿勢，小朋友覺得很有趣。

「寒假學童動滋動」AI健康體感互動體驗，由高雄市副市長林欽榮、教育局副局長陳佩汝、國民健康署社區健康組科長張瓊丹、立委許智傑胞弟許智善等來賓啟動。林欽榮表示，為了推動全民運動，高市府與優力勁聯合作打造高雄市民線上健身平台，適逢寒假及春節期間，先以鎮北、忠孝、民族、右昌及王公國小做為體驗示範點，提供7000名學生個人專屬「AR動滋動」運動帳號，讓學生在家也能用既有的行動載具與家人盡情運動。

優力勁聯日前與中華電信合作推出「AR動滋動 X Uniigym」APP，提供有氧、燃脂、塑身、肌力、瑜珈等全齡課程，透過體感偵測及AI雲端計算，即時提供運動數據，讓使用者知道自己與教練之間動作上的差異、運動分數、消耗卡路里等資訊。

「寒假學童動滋動」是針對12歲以下學童，由優力勁聯互動體感線上健身平台規畫一系列寓教於樂的「武林文創」運動課程，結合文學與體育的「唐詩功夫」，鍛鍊心性結合趣味、運動、文學素養，提供學童不同的運動體驗，讓學生在寒假期間，運動沒煩惱、隨行隨練、想練就練、FUN電不無聊。