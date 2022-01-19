民代替猝死居檢男控「官僚殺人」 高市衛生局還原事實

高雄市議員李雅靜今早召開記者會表示，鳳山區侯姓民眾日前自日本返台，隔離期滿前夕卻突然失聯，家屬立即通報請求協助，卻因公務部門繁瑣的流程，竟歷時近1.5小時才抵達現場救護，造成侯姓民眾就醫不及而死亡，指控「官僚殺人」，衛生局對此事上午還原時間序說明，指案主有糖尿病史但近一年來未規則服藥，死因待釐清，但對於案主搶救不及而身故，感到遺憾。

高雄市衛生局林盟喬今早表示，鳳山區42歲男性是去年12月30日由日本入境，選擇執行居家檢疫B方案，亦即10加4天。元月10日從防疫旅館返家居檢，於12日(居檢檢疫第13日)到醫院進行解隔離前PCR採檢返家後死亡。個案本身有糖尿病史，曾有高血糖紀錄，死亡當日上午里幹事安排就醫採檢時均無不適，調閱個案就醫紀錄發現，發現他近來一年無規則用藥或檢驗血糖，真正死因，尚待司法相驗釐清。

衛生局表示共分三階段處置此案，也還原處置時間序，進一步說明。衛生局表示，1月12日中午12點38分，案妻打電話給衛生局疫調中心通報個案無法聯繫上時，衛生單位隨即確認相關居檢資料並啟動失聯協尋，亦釐清個案是否可能手機遺留房內人外出，在聯繫未有回應之下，12點52分通報鳳山區公所負責關訪的里幹事就近尋訪。

後來先到個案住家的案主胞妹，於下午1點9分打電話給119表示她哥哥跌倒，意識清醒需救護車，1點15分里幹事回報衛生單位後，衛生局疫調中心在1點23分連繫消防局，同時通知國軍高雄總院與高雄長庚醫院備妥相關人員、區隔專用隔離動線及備妥急救設備，以備隨時啟動醫療勤務。

1點27分及1點36分，案主胞妹都確認案主是意識清醒狀態，但至1點49分時，再向119通報個案失去意識，無呼吸心跳，隨即由值勤人員進行線上指導CPR。

衛生局表示，119勤務指揮中心下午1點30分指派小港分隊防疫專責分隊專勤人員擔任此趟勤務，但因專責人員剛完成前趟任務返隊，需進行車輛及設備清消、防疫物資補充與個人防護裝備著裝等工作；著裝完成後接獲後於1點52分出勤，2點6分到場立刻進行急救，持續到2點50急救無效，經家屬同意放棄急救。對於此個案最終搶救不及而身故，防疫團隊深感遺憾。