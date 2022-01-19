高市居家檢疫民眾送醫前死亡 家屬控官僚殺人

高市一名42歲侯姓民眾去年12月30日自日本返台，選擇10+4方案，但在居家檢疫期滿前一天失聯，家屬緊急通報，但侯男在救護車抵達前已身亡，家屬質疑通報流程過於繁瑣，導致侯男延誤救醫。今高市議員李雅靜陪同侯男家屬開記者會，指控官僚殺人。家屬表示，從通報到救護車抵達花了88分鐘，「如果能快一點也許我老公還在」。

李雅靜指出，民眾依法檢疫，卻因為官僚體系而失去寶貴性命。侯男在1月12日早上至醫院進行PCR檢測，返家後中午12點38分妻子就聯繫不到侯男，疫調中心竟是要求家屬聯繫里幹事，又在電話中長達7分鐘確認狀況，導致登門查訪的時間延誤，後續救護車在下午2點6點才抵達，「這就是官僚殺人，如果所有流程都是照SOP走，這個標準流程明顯有問題。」

衛生局表示，侯男在1月10日從防疫旅館返家居檢，在12日至醫院進行姐隔離前PCR採檢返家後死亡。根據衛生局資料，侯男有糖尿病史，曾有高血壓紀錄。經調閱就醫紀錄，近一年來無規則用藥、血糖檢驗。

侯男妻子表示，老公採檢當天還有跟自己通電話，採檢的結果是陰性，但中午突然失聯，電話未接。當時自己立即電話通報疫調支援中心請求協助，但公務部門的繁瑣程序，轉接又轉接全程花了88分鐘。過程中侯男妹妹先趕到家裡，發現哥哥在浴室跌倒，但意識清楚，當時打電話叫救護車，「卻要我們打1922，不斷轉接過程中妹妹就看著我先生從有意識到死亡。」

侯男妻子表示，自己當時在外地守喪，來不及趕回來，「我非常難過，如果我在就直接載老公去醫院，頂多我們再一起隔離。」

侯妻說，已計畫對疾管處、消防局提告，也希望能得到真相，這段時間到底發生什麼事，為什麼在12點38分就通報，救護車在下午2點6分才抵達。侯妻也指出，除了真相，也要相關人員至靈前道歉。

高市衛生局副局長林盟喬表示，所有流程皆照SOP執行，確認個案失聯的原因確實需要花費一些時間，個案失聯原因千奇百怪，不管是熟睡、洗澡或者離開檢疫場所等。因侯男在白天至醫院採檢狀況良好，也沒有身體不適，第一時間會先排除是因為身體狀況而失聯，但確認侯男在家中昏倒後，所有的應變措施都有立即啟動。林盟喬說，個案目前已進行解剖，一切待死因確認後再做相關流程，目前無法針對此部分說明。