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台灣燈會場域周邊不開放停車 高市府籲民眾搭捷運來

聯合報 / 記者林巧璉王昭月／ 高雄即時報導
台灣燈會現階段按規畫如期進行，高市交通局今早發布首波交通指南。圖／高市交通局提供
台灣燈會現階段按規畫如期進行，高市交通局今早發布首波交通指南。圖／高市交通局提供

國內疫情升溫，各界關注今年在高雄舉辦的台灣燈會能否如期舉行，交通部王國材昨表示，會視疫情，但現階段規畫如期進行。因應台灣燈會登場，高市交通局今早發布春節期間燈區第一波交通指南，這次會場周邊將不提供汽車停車場，呼籲民眾多搭捷運前來賞燈。

2022台灣燈會將在高雄愛河灣、衛武營雙場域登場，高市交通局表示，2月1日至6日燈區每天下午5點至凌晨0點，場域周邊道路將作為徒步區。其中「衛武營區」管制路段為三多一路(高速公路東側道路-建軍路段)、國泰路二段(三多一路-南京路段)慢車道、南京路(國泰路二段-輜汽路段)南向車道等；「愛河灣區」管制公園路以南區內道路，場域周邊道路禁止臨時停車，屆時會加強違停取締。

交通局指燈會期間，衛武營區及愛河灣區均不開放停車，會在捷運、輕軌站旁提供10場燈會停車場，1萬1千個停車位，地點包含新闢捷運大寮、獅甲、青埔站及輕軌夢時代站，各停車場僅需步行約5分鐘就能轉乘捷運、輕軌，也會配合加密班次疏運。

台鐵為方便外縣市遊客賞燈，燈會期間將加開班次，並協調區間快車增停「美術館站(往愛河灣燈區)」及「正義站(往衛武營燈區)」。

這次燈會高市也首創「台灣燈會防疫平台」，整合交通、活動、消費三大服務，並結合防疫實聯制，民眾完成個人專屬「燈會碼」註冊後即可以99元購買「五行暢遊碼」優惠方案，能以超優惠價格無限次搭乘高雄捷運、輕軌、高雄市公車，並享2次渡輪及Youbike前30分鐘免費優惠。

詳細交通指南及周邊道路交通管制措施請至燈會官網(tw-light.tw)及交通局官網(https://www.tbkc.gov.tw/lantern/)查詢。

台灣燈會現階段按規畫如期進行，高市交通局今早發布首波交通指南。圖／高市交通局提供
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台灣燈會現階段按規畫如期進行，高市交通局今早發布首波交通指南。圖／高市交通局提供
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台灣燈會 捷運 愛河

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