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台南捷運紅線民眾說明會 已被飛機聲嚇怕了還要高架？

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市交通局今晚在南區舉辦捷運紅線第一場說明會，聽取民眾的聲音。圖／擷取直播畫面
台南市交通局今晚在南區舉辦捷運紅線第一場說明會，聽取民眾的聲音。圖／擷取直播畫面

為使民眾瞭解台南市先進運輸系統捷運紅線可行性研究案規畫內容，交通局今晚在南區大恩里活動中心舉辦第1場說明會，交通局表示，聽取地方意見與建議後，納入可行性研究修正內容，讓捷運規畫成果更符合在地需求與期待。

晚上的說明會吸引許多民眾參加及發言，市議員林美燕及多位民眾都認為台南市道路狹窄，不像台北、台中、高雄，若沒好好規畫，除了和市民搶路面，也影響視線，2、3樓高的高架將帶來噪音，也影響到隱私，有人建議地下化。有民眾說，大同路就在機場旁，長期來民眾受飛機噪音，現在捷運又要高架，只能說既期待又要怕傷害。市議員盧崑福也反映可能帶來噪音問題，強調會好好監督此規畫。

交通局副局長熊萬銀表示，紅線範圍自大林站 (中華東路與大同路口)往北可銜接第1期藍線，往南則沿台1線延伸至高雄大湖，串連北高雄至台南生活圈，沿線經南台南副都心、台南航空站、奇美博物館、嘉藥大學城、大湖生活圈等聚落，再透過高雄捷運紅線連結路竹及橋頭科學園區，形成區域治理及智慧運輸科技廊道，期能與高雄一同推動智慧物聯網產業聚落，打造智慧運輸共榮科學城。

他說，捷運紅線提供短程服務，並著重市區轉乘功能，有別於台鐵提供長程服務，未來二者可以互相轉乘，達到相輔相成效果。透過說明會聽取意見，而這些意見都會要求專業規畫團隊納入可行性研究報告中確實檢討，讓規畫更完善也貼近地方需求。各場次說明會都會作成會議紀錄，公開於交通局及捷運工程處相關官方網站；未來可行性研究報告經中央審議核定後，也會於網站公開，並接續辦理綜合規畫作業。

後續還有2場說明會，分別為2月18日仁德區及2月24日高雄市湖內區，若無法現場參加，可以透過網路直播（YouTube平台，台南市政府交通局新聞頻道，網址http://ppt.cc/feZhxx）觀看，說明會相關資訊亦可至相關官方網站及社群平台查詢（捷運工程處http://traffic.tainan.gov.tw/rto、捷運資訊公開平台http://www.rapid- transit.org、臉書「運轉台南好交通」)。

捷運 台南

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