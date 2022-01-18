金湖鎮公所回收廢棄電線桿做隔間 讓回收貯存場變整齊

農曆春節將至，金門縣長楊鎮浯今天偕同環保署環境督察總隊長李健育前往金湖鎮垃圾掩埋場、金沙鎮英坑清潔隊部視察垃圾處理設施及清潔隊工作環境，並致贈慰勞金及運動飲料等，感謝全縣所有清潔隊辛苦清理環境、清運垃圾、資源回收分類及環境消毒等工作，共同努力守護金門的環境清潔。

楊鎮浯今天陪同李健育視察多個環保工作場域，其中最大亮點是金湖鎮新塘垃圾場，金湖鎮長陳文顧說明，近日完成大型資源回收貯存場，回收再利用台灣電力公司廢棄電線桿，有效節省公帑約新台幣300萬元。

陳文顧指出，此次回收使用電線桿共325支，由清潔隊員王榮來、蔡德生、呂世福、謝福星等隊員頂著烈日太陽，努力施工3個星期完成，建造以回收電線桿製作成資源回收貯存場分類物隔間，每一格間寬7公尺、深8公尺，總長35公尺、共區分5個貯存區；分為廢紙容器區、廢鋁箔包區、廢鐵罐區、寶特瓶區、廢鋁罐區，每根電線桿長8公尺、埋入地下1.5公尺，除了電桿之間的連結外，周邊還加混泥土增加牢固，避免因風大倒榻。

另外最主要由於加大隔間，存放回收品容量大，可由大貨車直接裝卸或是小山貓機械上下貨，減少人力搬運施作，可說是省時、省力及節省太空包的費用支出，可說是一舉數得。

楊鎮浯表示，感謝環保署歷年對金門的支持，也希望未來在垃圾處理及隊部環境改善能多予指導及經費補助，除了要求民眾落實垃圾分類及減量外，這幾年縣政府也積極的與台灣各縣市交流互動，汲取其自主垃圾處理的豐富經驗，並建立旅遊、農業及環保互助模式，目前垃圾處理尚為順遂。

李健育肯定，金門是無焚化處理設施縣市中推動垃圾分類及減量最落實的縣市，垃圾轉運量由1萬餘噸減至7千餘噸，廚餘回收量由2千餘噸提升至5千餘噸，顯見垃圾中廚餘大都從垃圾中分類出來了，金門自己解決了百分之40的垃圾處理問題，值得其他縣市效仿。