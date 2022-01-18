民眾搶打莫德納疫苗金門大缺貨 縣府將積極爭取
有鑑於本土疫情升溫，Omicron變異株來勢洶洶，近期民眾踴躍接種追加劑（第3劑）與基礎加強劑，金門縣統計截至昨日，接種追加劑者有7096人，接種基礎加強劑者有335人，以致莫德納疫苗供給量吃緊，縣府秘書長陳祥麟今天表示，目前莫德納疫苗確有不足，呼籲縣民如有接種需求，可選擇同為mRNA疫苗的BNT疫苗，副作用更小。
陳祥麟今天下午表示，金門地區目前以莫德納疫苗最受民眾青睞，統計完成接種的民眾，有高達91.25%，其次為BNT疫苗占8.29%，另高端和AZ不到1%。由於莫德納疫苗目前供給量能吃緊，衛生局呼籲莫德納和BNT同屬mRNA類疫苗，中央也努力衛教推廣疫苗類別和觀念，衛生局為了有效完成覆蓋率，建議縣民可選BNT疫苗，提升自我防護力，提高整體注射比率。
衛生局長李錫鑫表示，莫德納及BNT疫苗皆屬mRNA疫苗，如縣民有接種疫苗需求，可選擇同為mRNA疫苗的BNT疫苗，BNT疫苗的副作用較莫德納疫苗略低。農曆年後，中央會視疫苗到貨情形撥發給我們金門地區，衛生局也會持續向指揮中心爭取莫德納疫苗配送需求，請鄉親再耐心等待。
衛生局說明，於1月12日衛生局彙整本縣14家合約院所已完成以電話、網路、表單及平台預約人數預計使用408瓶疫苗，衛生局於1月13日向中央提出莫德納疫苗需求共計600瓶，中央於1月15日電子郵件表示1月18日撥發之疫苗僅可核撥250瓶疫苗，預計可施打5千多位民眾，不足以供應目前已完成預約之人數。
衛生局指出，雖然縣長楊鎮浯與衛生局透過各種管道努力爭取，並向中央說明實際預約情形及遭遇之困難，但未獲中央如實補貨之正面回應。針對已預約接種者無法如期完成施打疫苗，請鄉親體諒，縣府仍持續努力爭取疫苗中。
縣府也指出，截至1月17日止以金門常住人口66418人計算(常住人口數為主計總處110年8月31日公布之109年人口及住宅普查結果)，第1劑涵蓋率已達82.95%、第2劑達72.95%及追加劑8.85%。
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