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「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

影／高市全面禁止探病 陪病1人未完整打2劑要自費採檢

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，高市醫院陪、探病措施將加嚴，住院病人的陪病者以1名為限，陪病者未完整接種2劑疫苗滿14天者，從2月1日起，應自費採檢PCR或抗原快篩；醫院全面禁止探病，除非有特殊狀況。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，高市醫院陪、探病措施將加嚴，住院病人的陪病者以1名為限，陪病者未完整接種2劑疫苗滿14天者，從2月1日起，應自費採檢PCR或抗原快篩；醫院全面禁止探病，除非有特殊狀況。記者徐如宜／攝影

高雄市陳其邁在今天市府防疫會議後表示，高雄市醫院陪、探病措施將加嚴，住院病人的陪病者以1名為限，陪病者未完整接種2劑疫苗滿14天者，從2月1日起，應自費採檢PCR或抗原快篩；醫院全面禁止探病，除非有特殊狀況。

陳其邁表示，醫院全面禁止探病，除非病人動手術、侵入性檢查或治療等，需由家屬陪同，或基於法院需要家屬簽署同意書、文件；還有急診、加護病房或安寧病房需要者，不在此限。

高醫院長鍾飲文提醒民眾盡快接種第三劑疫苗，疫苗抗體水平在完整接種後12周和6個月下降，表示隨著時間推移免疫反應漸弱，抗棘蛋白抗體效價於接種兩劑疫苗後1至6周下降45%。關於接種COVID-19疫苗加強劑後第一次感染的機率，未施打第3劑的感染率迅速上升，甚至在第7天之前就開始。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，目前預約系統除了1922，高雄市針對75以上長者分區、分流、分時發單接種通知，目前1月26日為止陸續安排65至74歲族群，部分長者有特殊對疫苗的需求會依照處理。另外有412個醫療院所也在進行，估計一天可接種2萬人次，目前為止基層醫療院所預約幾乎都8、9成滿。市長指示接種站指揮官可以視情形決定隨到隨打額度。

疫苗 高雄市 陳其邁

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