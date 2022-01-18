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共融遊戲場屏東遍地開花 車城福安宮出地挺縣府

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府與東南亞廟宇規模最大的土地公廟車城鄉福安宮合作，在廟後方空地打造專屬車城的共融特色遊戲場今天動工，老在車城的縣長潘孟安感觸多。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府與東南亞廟宇規模最大的土地公廟車城鄉福安宮合作，在廟後方空地打造專屬車城的共融特色遊戲場今天動工，老在車城的縣長潘孟安感觸多。記者潘欣中／攝影

屏東縣長潘孟安推動1鄉鎮1特色共融遊戲場，今年將建置17處，繼林邊、佳冬鄉共融公園昨天動工後，縣府與東南亞廟宇規模最大的土地公廟車城福安宮合作，在廟後方空地打造專屬車城的共融特色遊戲場今天動工，預計6月完工啟用。

縣政府前年在屏東市完成兒童至長者都能同場歡樂的共融遊戲場，不僅他縣市來取經，其他鄉鎮民眾也敲碗想要。

潘孟安的老家在車城鄉，今天返鄉參加動工儀式感觸多，他說，以前沒有人會在意車城鄉的建設，大家只是來福安宮參拜不會多做停留，現在規畫落山風藝術季、特色遊具公園，讓大人小孩都有更多好玩去處，身為恆春半島的子弟，有義務跟責任回報養育他的地方，讓半島變得更好。

車城特色遊戲場基地位於車城福安宮後方原為廢棄魚塭地，縣府與車城福安宮攜手打造專屬在地的共融公園，秉持貼近民眾需求去規畫，結合車城鄉特色，並營造綠地空間，給在地居民良好休憩空間，因此，車城特色遊戲場的設計，也導入在地大宗的農作洋蔥、福安宮意象等特色，讓民眾認同在地文化，深根在地特色。

民政處長徐富葵說，共融遊戲場是使用者的角度出發，符合實際需求，能讓兒童、身心障礙兒童乃至成人、長者都能在同一場域中共處、共學、共享、共玩，秉持自己的遊戲場自己蓋，讓使用者參與自己的遊戲場設計，揚棄罐頭式遊具，規劃設計前辦理參與式工作坊，邀請車城地區的大小朋友共同設計，建造一座屬自己特色的遊樂場。

他說，基地面積2985平方公尺，規畫籤詩橋、洋蔥大福、祈福廣場、親子同樂鞦韆、蟲洞攀爬網、勇者闖關遊戲區、大樹休憩亭、環形活動空間、高空步道等設施，工程經費5千5百萬元。

屏東縣政府與東南亞廟宇規模最大的土地公廟車城鄉福安宮合作，在廟後方空地打造專屬車城的共融特色遊戲場今天動工，規畫具在地特色的籤詩橋、洋蔥大福、祈福廣場等。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府與東南亞廟宇規模最大的土地公廟車城鄉福安宮合作，在廟後方空地打造專屬車城的共融特色遊戲場今天動工，規畫具在地特色的籤詩橋、洋蔥大福、祈福廣場等。記者潘欣中／攝影

潘孟安 屏東

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