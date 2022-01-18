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高雄警確定領不到「紅包」市府爭取員警繁重加給未成

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市政府原訂今年起提高員警繁重加給，但高雄市警局已確定發不了。圖／本報資料照片
高雄市政府原訂今年起提高員警繁重加給，但高雄市警局已確定發不了。圖／本報資料照片

高雄市政府爭取員警繁重加給比照雙北，由「警察人員勤務加給表」等級支給7成提升到1倍，確定春節前發不了。高雄市警局表示，去年向警政署申覆後，警政署已轉報行政院人事行政總處，至今無文下，仍維持原加給金額發給員警。

警政署視直轄市治安、交通及勤務繁重程度，依「警察人員警勤加給表」級別，支給員警繁重加給，但將六都分成2組，台北、新北2市按支給數額，員警最高可領到8435元，桃園、台中、台南及高雄4都員警打7折，最高只領5905元。高雄市警局依加給表及區域、工作屬性，分級發給員警5905元或3373元繁重加給。

高雄市長陳其邁在2020年11月，便指示高雄市警局函報內政部，修正「警察人員警勤加給表」，爭取高雄員警的繁重加給應比照雙北員警，最高可領8435元。去年1月，高雄市議員也提問警察局長黃明昭，「有沒帶紅包下來？」，陳、黃都同意爭取，希望今年起提高繁重加給。

高雄市警局依區域及工作繁重程度，提報分4級，給付8435元、7592元、5905元及3373元，付給員警繁重加給。但這項提案遭打回票。

高雄市警局表示，申覆後，警政署報內政部轉人事行政總處研議，但還沒下文，而且，如繁重加成從現行7成提升至1倍，估計每年需增編2億2000多萬元，因修正加給表未生效，去年也沒編列這筆預算，因此確定發不了加成的繁重加給。

高雄市 警察

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