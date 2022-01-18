巴西蘑菇抽檢重金屬鎘超標最多5倍 生鮮的比進口乾貨毒

台南市衛生局最近抽檢年節相關食品，結果有3件巴西蘑菇重金屬鎘的含量超標，而且不僅進口的乾菇超標、台灣生產的生鮮巴西蘑菇超標更嚴重，此外還有一件敏豆農藥殘存也超標。

消基會在兩年前曾抽檢市售的巴西蘑菇，不合格率為75%，不僅有鎘超標，還有鉛也超標，同時有部分殘留農藥，當時消基會表示，國外巴西蘑菇多種在土壤內，蘑菇容易吸收其中的重金屬，導致超標，而國產的則種在太空包或段木，比較不容易有重金屬的問題，但這次台南市衛生局的抽檢結果，國產的生鮮巴西蘑菇重金屬也超標，而且超標更嚴重。

衛生局去年12月到傳統市場、超市、賣場、宴席餐廳、網購食品製造業等場所，抽驗生鮮蔬果、年菜、生鮮禽畜水產品、竹笙、醃漬蔬菜、堅果類、米濕製品（甜年糕、蘿蔔糕、發糕、粿等）、糖漬鹽漬果實(蜜餞等)、豆製品、食用菇類等食品共計92件，檢驗項目包括農藥殘留、衛生指標菌、動物用藥、順丁烯二酸、防腐劑、殺菌劑、漂白劑、著色劑、重金屬等，檢驗結果88件符合規定，4件不合格。

其中一件進口巴西蘑菇的鎘含量為每公斤6毫克（標準為2毫克以下），另兩件台產生鮮則分別為8及10毫克，最多超標5倍，另一件敏豆則是農藥殘留超標。

衛生局表示，不合格的產品都已要求下架，並送交進口商及產地縣市衛生局追查源頭。其中進口商部分會依照違反食品安全衛生管理法開罰，如果是國內的農民種植則移交農業單位輔導改善，如仍未改善再開罰。

根據國家環境毒物研究中心的資料顯示， 吸入高劑量的鎘會造成嚴重的肺臟損害，食入或飲用到含有高劑量鎘的食物或水，會嚴重刺激腸胃，導致嘔吐和腹瀉。長時間地暴露於含低劑量鎘的空氣、食物或水，會造成鎘累積於腎臟並可能導致腎臟疾病的產生。其他的長期影響，則是肺的損傷和骨骼脆弱。