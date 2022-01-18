屏縣警局互動式情境模擬靶場 強化員警臨場反應

攔檢不停、駕車衝撞、持刀襲警等造成執法人員受傷事件時有耳聞，警政署去年斥資新台幣1500萬元在屏東縣警局建置互動式情境模擬靶場，強化警員執法時的臨場反應。

屏東縣警局發布新聞稿表示，縣警局的建國路靶場，採最先進技術，可模擬出多種寫實的執勤狀況，真實模擬來自四面八方的危險，訓練員警正確移位防護、警戒，及正確用槍時機訓練。

縣警局表示，情境模擬內容包含家暴案件、取締酒駕、追捕歹徒、聚眾鬥毆等700多種執勤可能會遇到的突發狀況，讓員警身歷其境面對四周危險情境互動演練。

此外，員警也能因應各種不同治安狀況自製影片，並利用回播或暫停系統，由訓練教官隨時針對狀況作講評和直接指導。

屏東縣警局長劉印宮表示，除了能精進員警的執勤技巧，更藉由情境模擬訓練，彌補年輕員警執勤經驗不足，讓執勤安全得到更大的保障。

縣警局表示，這套系統目前在警政單位裡一共建置10處，除了保五及警專等4個專業單位外，縣市警察局部分有台北、桃園、彰化、台南、屏東及花蓮。