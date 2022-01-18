澎湖發春節敬老禮金 長者樂收5000元大紅包
澎湖縣政府今天起發放縣內65歲以上長者每人新台幣5000元春節敬老平安禮金，全縣共有1萬8033人，長者開心地收下紅包，快樂過春節。
澎湖縣政府春節敬老平安禮金今天開始發放，澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲到澎湖選委會視察禮金裝袋情形，現場千元大鈔堆疊，共9000多萬元，警方也在現場戒護，賴峰偉與劉陳昭玲也符合領取資格，2人捐出禮金，購買飲料慰勞現場工作人員。
在社會處長陳寶緞陪同下，賴峰偉與劉陳昭玲前往馬公市向「百歲人瑞」徐賽孃賀年，並致贈春節敬老平安禮金，也到樂朋家園致贈慰問金。長者們在過年前領到第1個紅包都露出笑容，相當開心。
縣府社會處表示，春節敬老平安禮金，凡在去年12月31日前設籍澎湖滿3年的65歲以上長者，每人5000元，全縣共計有1萬8033人，今天起至3月21日止，由各鄉市村里長到府發放，長者若不在澎湖，可委由直系親屬代領，最遲需在4月20日前補領，逾期不補發。
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