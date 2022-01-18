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大恆春地區學生午餐升級 縣府投近5千萬建中央廚房

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府投入4902萬元在恆春國中新建大恆春區中央廚房，今天舉行動工儀式，定10月啟用，大恆春地區18所國中小學童將受惠。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府投入4902萬元在恆春國中新建大恆春區中央廚房，今天舉行動工儀式，定10月啟用，大恆春地區18所國中小學童將受惠。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府有鑑於偏鄉學校地處偏遠、學生人數少、食材運輸成本高等因素，學校營養午餐興辦不易，整合中央和地方資源，投入4902萬元在恆春國中新建大恆春區中央廚房，今天舉行動工儀式，定10月啟用；縣長潘孟安說，初期供應恆春鎮鄰近10所國中小午餐，未來擴及車城和滿州鄉，整體供餐量將達3400人，大恆春地區18所國中小學童受惠。

潘孟安說，在屏南車城鄉長大的他，深知育資源的不足和落差，為降低國中小教師的流動率，他為恆春半島公教人員爭取到每月3000元的偏鄉加給、新建公教職務宿舍，為照顧在地學童的健康，整合中央及地方資源向教育部爭取新建大恆春區中央廚房經費，獲中央補助4702萬元，預計300日曆天竣工。

他說，大恆春地區的學校營養午餐，目前都是團膳業者煮好後分送各校，設在恆春國中的大恆春區中央廚房，未來可提供學童安全、衛生、營養及品質穩定的午餐，並有專責校園營養師監督與把關；初期供應恆春國中及鄰近10所國小師生，供餐數約2500人，未來納入鄰近的車城鄉及滿州鄉國中小，整體供餐量高達3400人。

恆春國中校長張鑑堂說，中央廚房新建工程以恆春在地特色「漂浮城牆」樣貌為設計理念。符合恆春地區溫和氣候、環境與歷史文化特色的綠建築，建造具有節能減碳且良好通風採光的廚房環境。不僅提供大恆春地區18所國中小優質營養午餐，同時成為中央廚房樣貌的典範。

恆春 營養午餐 屏東縣政府

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