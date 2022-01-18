獎落誰家？金酒心4券今摸彩 頭獎獨得3罈30公升高粱酒

為振興金門經濟，金門酒廠於去年10月1日起至12月31日辦理「金酒心4券-振興有理金酒相挺」發票登錄摸彩活動，共有5225人參加活動，今天上午舉辦抽獎活動，共抽出139名幸運者，頭獎獨得市價近10萬元的3罈30公升的金門高粱酒，羨煞旁人。

「金酒心4券-振興有理金酒相挺」發票登錄摸彩活動，在去年下半年登場，只要於金門酒廠全台門市，單張發票滿1000元，即可獲得一次抽獎機會，截至活動截止日共有5225人參加活動，登錄4萬8383次，獎品總價值近達新台幣300萬元。

今天上午由金門縣長楊鎮浯、財政處長孫國智、金酒公司總經理楊駕人、主計處長王崑龍等人，抽出139名幸運者，並請到政風處專員劉海勇到場見證。

楊鎮浯表示，這兩年受到疫情影響，金酒公司為協助金門振興經濟與觀光，推出很多加碼活動，他指出希望疫情早日過去，百業可以復甦；楊鎮浯也表示，希望下次金酒再辦加碼活動，是因為了業績表現良好，回饋給鄉親。

除了這次活動，金門酒廠為回饋消費者，再次祭出超狂「金酒五禮，千變萬禮」發票登錄摸彩活動，自1月1日至4月30日，有六大限量「套餐購」，搭配套餐超值加價購、滿額送好酒，滿額抽好禮。

只要至金門酒廠全台直營門市與專櫃登錄發票，消費滿千抽「寄心知己+庚子鼠」，滿萬抽「虎年玉璽酒」認購資格，張張千鈔輕鬆購入千變萬化的金酒振興禮！好康一層又一層，可以看出金門酒廠誠意滿滿，要讓因疫情悶壞的全民，一同有感血拚賺優惠。活動詳情可至活動官網查詢。