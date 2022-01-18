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高雄路竹首間日照中心開幕 在地服務分擔照顧重擔

中央社 / 高雄18日電

高雄路竹區首間日照中心今天揭牌開幕，可收托最多60名長輩。高雄市長陳其邁說，推動「一學區一日照」，能預防長輩失能，也能提供在地服務，為子女分擔照顧重擔。

高雄路竹第1間日照中心今天揭牌開幕，陳其邁和副市長林欽榮上午出席台南YMCA附設高雄私立路竹社區長照機構揭牌暨開幕儀式，讓「一學區一日照」長期照護政策，深入到路竹地區，提供社區式日間照顧服務，失智、失能長輩再也不用跨區奔波，為區內有長照需求家庭，分擔肩上重擔。

陳其邁會前接受媒體聯訪表示，市府希望能在最短時間達到「一國中學區一日照」目標，一方面除了中央對於長照租稅減免還有補貼外，最重要的還是同步提升服務量能。日照中心能預防失能，也能提供完整在地的日間照顧，對於老年人口比例非常高，需求非常大的原縣區，能根據不同特色快速增加日照中心數量。

林欽榮在臉書發文說明，過去路竹多為居家式長照機構，缺乏社區式日照機構，市府自民國108年起展開規劃，路竹區公所爭取前瞻基礎建設計畫，獲得中央補助新台幣1955萬元經費挹注，市府也自籌345萬元，去年8月由台南市YMCA社福基金會獲選為優勝經營單位，未來希望借重豐富經驗，為路竹區內長輩，提供合乎在地需求完善服務。

林欽榮指出，路竹日照中心位在路竹老人活動中心3樓，將可收托多達60名長輩，中心配備運動系統等，強化長輩肌力，並輔以生活照顧技巧指導，促進生活自立，同時達到延緩功能退化。各項服務措施導入「生活圈」概念，延伸連結路竹公園及周遭社區提供就近服務。

高雄市府統計自去年12月底，高雄市65歲以上長者共48萬216人，占總人口數17.48%。其中路竹區65歲以上老年人口達9149人，占路竹區總人口數17.84%。

長照 老年人口 陳其邁

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