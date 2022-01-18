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讓長輩在地養老 高雄路竹首家日照機構今揭碑

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
路竹社區日間照顧設於原路竹老人活動中心3樓，空間面積計有726.41平方公尺，照顧服務比為1比8，長輩平均活動空間，可達12.11平方公尺。記者陳弘逸／攝影
路竹社區日間照顧設於原路竹老人活動中心3樓，空間面積計有726.41平方公尺，照顧服務比為1比8，長輩平均活動空間，可達12.11平方公尺。記者陳弘逸／攝影

高雄市65歲以上長者占全市總人數17.48%，其中，路竹老年人口就有9149人，占區總人口數為17.84%；市府為響應中央政策並落實「一學區一日照」，獲中央補助及市府自籌款，於原路竹老人活動中心3樓增設當地首間路竹社區日間照顧機構，並於今天揭牌。

路竹社區日間照顧設於原路竹老人活動中心3樓，透過路竹區公所2019年申請衛生福利部前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，獲中央補助1955萬元，及市府自籌345萬元。

去年8月經市府衛生局公開評選，由台南YMCA獲選回優勝經營單位，路竹社區日照每天可服務60名長者，空間面積計有726.41平方公尺，照顧服務比為1比8，長輩平均活動空間，可達12.11平方公尺，優於法規設立平均的6.6平方公尺的標準，除提供預防照護服務，還提供多項運動與復能設備。

高雄市長陳其邁指出，路竹社區日照顧位於路竹國中學區，和一甲國中學區屬市未布建學區；全高雄市含今天揭牌的路竹日照機構，已有76家；依國中學區日照中心是第56間。

陳還說，路竹社區日照揭牌，也是當地首家日間照護，除落實「一學區一日照」政策，也開創銀髮生活圈，能讓長輩安心在地老化。

根據統計，截至去年底，高雄市65歲以上長者，48萬216人，占全市總人數17.48%；路竹65歲以上老年人口為9149人，占路竹區總人口數為17.84%，長照服務需求人數為1916人，邁入高齡社會。

此外，高雄市38個行政區中，高齡前三名區域為田寮29.84%；美濃27.39%；前金25.72%，這三個區域，市府已經陸續規畫籌設日照中心，將於今年替在地長者服務。

路竹社區日間照顧設於原路竹老人活動中心3樓，空間面積計有726.41平方公尺，照顧服務比為1比8，長輩平均活動空間，可達12.11平方公尺。記者陳弘逸／攝影
路竹社區日間照顧設於原路竹老人活動中心3樓，空間面積計有726.41平方公尺，照顧服務比為1比8，長輩平均活動空間，可達12.11平方公尺。記者陳弘逸／攝影
高雄路竹首家路竹社區日間照顧機構在今天正式揭牌。記者陳弘逸／攝影
高雄路竹首家路竹社區日間照顧機構在今天正式揭牌。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午參加「路竹第一間日間照顧機構揭牌暨開幕儀式」。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午參加「路竹第一間日間照顧機構揭牌暨開幕儀式」。記者陳弘逸／攝影
高雄路竹首家路竹社區日間照顧機構在今天正式揭牌。記者陳弘逸／攝影
高雄路竹首家路竹社區日間照顧機構在今天正式揭牌。記者陳弘逸／攝影

高雄市 老年人口 衛生局

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