澎湖長輩小確幸！今起一人發5千元春節敬老紅包

澎湖長輩真幸福，除了重陽禮金，過年前有一筆春節敬老金，設籍澎湖滿3年65歲以上長輩每人可領5000元，沒有排富門檻，此次符合資格有1萬8033人，預計發出9千多萬。

澎湖縣社會處表示，即日起至3月21日止，縣府委託各村里長、村里幹事協助發放，期間長者若不在澎湖可委由直系親屬代領。110年12月31日以後戶籍異動者，請向原戶籍地村、里長領取。發放期間未領取者，補發日期是3月22日至4月20日，逾期不再補發。

農曆春節將至，澎湖縣政府今天起發放5000元春節敬老平安禮金，縣長賴峰偉、縣議長劉陳昭玲今天上午到選委會禮堂關心春節敬老禮金點鈔作業，賴峰偉、劉陳昭玲也符合領取春節敬老平安禮金資格，兩人捐出自己的禮金，購買珍珠奶茶慰勞點鈔工作人員辛勞。

賴峰偉、劉陳昭玲接著前往百歲人瑞徐賽孃家中致贈春節敬老平安禮金，與徐賽孃話家常，關懷健康狀況與生活起居，相約今年重陽節再來探訪戴金鎖片。