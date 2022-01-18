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澎湖長輩小確幸！今起一人發5千元春節敬老紅包
澎湖長輩真幸福，除了重陽禮金，過年前有一筆春節敬老金，設籍澎湖滿3年65歲以上長輩每人可領5000元，沒有排富門檻，此次符合資格有1萬8033人，預計發出9千多萬。
澎湖縣社會處表示，即日起至3月21日止，縣府委託各村里長、村里幹事協助發放，期間長者若不在澎湖可委由直系親屬代領。110年12月31日以後戶籍異動者，請向原戶籍地村、里長領取。發放期間未領取者，補發日期是3月22日至4月20日，逾期不再補發。
農曆春節將至，澎湖縣政府今天起發放5000元春節敬老平安禮金，縣長賴峰偉、縣議長劉陳昭玲今天上午到選委會禮堂關心春節敬老禮金點鈔作業，賴峰偉、劉陳昭玲也符合領取春節敬老平安禮金資格，兩人捐出自己的禮金，購買珍珠奶茶慰勞點鈔工作人員辛勞。
賴峰偉、劉陳昭玲接著前往百歲人瑞徐賽孃家中致贈春節敬老平安禮金，與徐賽孃話家常，關懷健康狀況與生活起居，相約今年重陽節再來探訪戴金鎖片。
賴峰偉說，5000元敬老平安禮金是對長輩的一分心意，希望讓長輩獲得幸福感，平安健康「呷百二」。社會處表示，為宏揚敬老美德，表達縣府及縣議會對長者的關懷，縣府編列敬老禮金預算在議長及全體議員支持下順利通過，110年12月31日前設籍澎湖縣滿3年的65歲以上長者（年齡計算以足歲為準），每人可獲5000元，此次符合資格者有1萬8033人。
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