快訊

直播／桃機衍伸群聚染疫人數破百？ 指揮中心下午2時說明

民進黨複製「勝利方程式」追殺…藍營大夢初醒急喊團結

流浪貓受困路旁大排水溝 高雄動保處馳援救出

中央社 / 高雄18日電

高雄鳳山建國路附近大排水溝獲報流浪貓受困，動保處派員觀察地形後，運用輔助工具救出。動保處長葉坤松說，目前受理動物救援案以浪浪為原則，籲妥善看管家貓家犬。

高雄市動物保護處今天上午發布新聞稿表示，11日上午接獲鳳山區黃姓男子通報指建國路一段附近大排水溝有流浪貓受困，經派工作人員到場觀察地形，再運用相關輔助工具，最終順利讓貓咪脫困，全程目睹的黃姓民眾也感謝工作人員辛勞。

動保處長葉坤松表示，目前受理動物救援案件仍以流浪犬貓為原則，民眾飼養的家犬貓及觀賞鳥寵物並非服務對象，但還是不時會接到民眾來電希望協助救援自家寵物；因此要呼籲飼主為家中犬貓植入晶片辦理寵物登記及絕育外，平時也要妥善看顧，切勿恣意放養。

救援人員余大哥也語重心長說道，他在動保處從事動物救援工作多年，看盡人情冷暖，救援過程既辛苦又驚險，「但若能獲得民眾給予的讚賞及肯定，一切都值得」；也希望通報人都能給予完整的救援資訊，並在現場協助人員指認動物受困位置，以免錯失良機。

動保處指出，近幾年因民眾動保意識提升，動物救援案件儼然已成為動物管制人員每天主要重點工作，案件數也有逐年增加趨勢；每件通報案件都考驗現場工作人員臨場反應，動保處每年辦理相關教育訓練，並針對不同場域（包含公寓大樓露台、高架橋梁、大排、深井、野溪等特殊環境）須因地制宜採適合救援方式，同時搭配使用各種安全輔助設備，必要時還得請求相關單位協助。

寵物 賞鳥

延伸閱讀

秒認獸醫背後「流浪貓」叫聲！婦人尋回失蹤8個月愛貓

台灣燈會在高雄激推可愛動物區 奇幻絢麗療癒吸睛

高市8處浪犬群聚熱點 動保處朝結紮、減量努力

險變麻油雞？家門口莫名站兩隻雞 獸醫揭身分：是招財金雞

相關新聞

澎湖長輩小確幸！今起一人發5千元春節敬老紅包

澎湖長輩真幸福，除了重陽禮金，過年前有一筆春節敬老金，設籍澎湖滿3年65歲以上長輩每人可領5000元，沒有排富門檻，此次...

本土病例縣市畢旅勿入！高雄國小畢旅臨時取消學童哭哭

高雄市楠梓國小今天原本要出發到新竹、苗栗、台中等地，舉行為期3天2夜的畢業旅行。但昨晚7點多校方臨時緊急通知取消，期待出...

影／屏東互動式情境模擬靶場 員警身歷其境執勤不慌亂

攔檢不停、駕車衝撞、持刀襲警等造成執法人員受傷事件時有耳聞，為保障第一線同仁執勤安全，警政署去年斥資1500餘萬元在屏東...

讓長輩在地養老 高雄路竹首家日照機構今揭碑

高雄市65歲以上長者占全市總人數17.48%，其中，路竹老年人口就有9149人，占區總人口數為17.84%；市府為響應中...

高雄醫療量還足夠 陳其邁：不鼓勵跨區畢旅、戶外教學

高雄市長陳其邁今天上午參加「路竹第一間日間照顧機構揭牌暨開幕儀式」，再度被問及防疫問題；陳說，雖然防疫旅館的高峰期已過，...

邀身障人士驗收 高雄台鐵內惟公車站友善啟用

高市交通局在中華一路新設台鐵內惟站雙向公車站，斜坡道寬度90公分以上且符合坡度1之12標準，可配合低地板公車停靠調整候車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。