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本土病例縣市畢旅勿入！高雄國小畢旅臨時取消學童哭哭

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市楠梓國小宣布畢旅取消。摘自楠梓國小公告
高雄市楠梓國小宣布畢旅取消。摘自楠梓國小公告

高雄市楠梓國小今天原本要出發到新竹、苗栗、台中等地，舉行為期3天2夜的畢業旅行。但昨晚7點多校方臨時緊急通知取消，期待出遊的小朋友難過哭出來。校長趙梓晴表示，因為畢旅地點傳出疫情，昨天也接到教育局行文通知到外縣市畢旅要提防疫計畫書，學校來不及提出，也不能冒險帶孩子到有確診病例縣市，所以取消畢旅，今天六年級教師仍可申請帶學童到高雄校外教學。

高雄市教育局發文給學校，指為減少感染風險，校外教學以高雄市區域為原則，強烈建議勿前往中央疫情指揮中心公布已發生本土疫情縣市。楠梓國小昨天緊急通知小六家長和學生，因為這次畢旅在新竹、苗栗、台中一帶，活動地點有本土疫情病例，所以這次六年級畢旅先暫緩辦理，後續會視疫情減緩狀況，再擇期辦理。

家長看到孩子難過也很不捨，但認為疫情不可輕忽，還是以安全為上，好好安慰孩子。也有家長反映，學校應該早些宣布，前一晚才取消，對孩子衝擊很大。

趙梓晴表示，原訂畢旅的這三天，小六學生仍維持到校正常上課及供餐。老師還是可以申請到高雄市校外教學，有老師申請這幾天帶學生到科工館、大樹鐵橋走走，彌補一點不能去畢旅的失落。

高雄市教育局表示，鑒於本國Covid-19疫情嚴峻，且Omicron傳染力高、潛伏期短，為減少校園感染風險，考量國小學童未接種疫苗，部分高、國中生亦尚未施打第二劑疫苗且滿14天，有關學校辦理校外教學應注意以下事項，一、校外教學以高雄市區域為原則，強烈建議勿前往中央疫情指揮中心公布已發生本土疫情縣市。

二、倘學校辦理校外教學（包含住宿、活動地點）已徵詢家長意見並評估疫情風險後，仍規畫至今年已發生本土疫情縣市辦理，應於活動日1周前提報防疫計畫報教育局核准，防疫計畫未經核准前應延期辦理或取消。活動期間應落實各項防疫措施，活動結束後應要求所有參與者自我健康監測14日，若期間發生相關症狀就醫時應主動說明旅遊史。

疫情 高雄市 教育局

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